Oltre alle mod per i giochi, il mondo dei PC è costellato anche di modifiche hardware. Alcune sono decisamente estreme, altre invece decisamente più semplici ma comunque geniali, come nel caso di questo utente Reddit, che ha riciclato un vecchio computer portatile donando nuova vita all’hardware.

No, non stiamo parlando di macchine trasformate in cabinati o in “console” portatili, niente di più sbagliato. Il redditor ha infatti optato per moddare il suo PC fisso semplicemente utilizzando lo schermo di un notebook, smontato e inserito all’interno del case. A quale scopo? Semplice: avere un secondo monitor che possa visualizzare le temperature della CPU, della GPU e altre interessanti statistiche. Un’idea semplice ma geniale e che risulta anche molto elegante alla vista, come dimostrano le foto pubblicate su Reddit e che subito hanno saputo catturare l’attenzione di diversi PC gamer, che hanno commentato incuriositi e facendo i complimenti al modder.

Il monitor del notebook è stato infatti inserito all’interno del case, che grazie alle pareti in vetro temperato, mostra tutte le statistiche di cui c’è bisogno. Il processo di realizzazione può apparire complesso, ma in realtà è decisamente alla portata di tutti. Una volta installato il display, si accoppia a una scheda con power input e un output video HDMI. Potete dare uno sguardo al risultato finale grazie all’immagine che trovate poco più in basso.

Chiaramente ci sono anche alcuni svantaggi nell’optare per una mod simile. In primis è necessario un buon cable management e successivamente occorrono dei dissipatori decisamente potenti per poter raffreddare il tutto e non far alzare troppo le temperature internet. Questa mod hardware resta comunque bellissima da vedere e un ottimo esercizio di stile e chissà se qualcuno non sarà tentato di provare a replicare il tutto. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.