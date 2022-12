Nel corso dei The Game Awards 2022, Activision ha annunciato l’arrivo di un nuovo Crash Bandicoot. La ex mascotte Sony si ritrova però nuovamente protagonista, poiché il publisher ha deciso di spegnere i server di un altro gioco con protagonista il personaggio. Si tratta di un vecchio titolo, destinato però solamente ai device mobile.

Stiamo parlando di On The Run, titolo sviluppato da King. Lanciato nel 2021, il gioco con protagonista di Crash Bandicoot era un vero e proprio endless runner, genere che su mobile è andato decisamente per la maggiore nel mercato per iOS e Android nel corso degli ultimi anni, ma che ora sembra decisamente in declino.

Come specificato da Activision e King, On The Run non sarà più giocabile dal 16 febbraio 2023, ma già da oggi non sarà possibile effettuare acquisti in-game. “Ha significato davvero tanto per noi poter lavorare a questo gioco di Crash Bandicoot. Grazie per aver passato del tempo con noi e speriamo di potervi ritrovare su altri giochi”, il messaggio di King, società sviluppatrice del gioco che venne acquisita da Activision dopo il boom di Candy Crush. Se in futuro il team tornerà a proporre esperienze mobile con protagonista l’icona degli anni ’90 è al momento incerto, ma non è escluso che Activision non possa ripensare la sua strategia in merito.

La chiusura del titolo arriva qualche settimana dopo la conferma di Crash Team Rumble, nuovo gioco con protagonista il bandicoot. Si tratta di un team based platformer, dove i giocatori controllano sia gli eori che i villain della serie, in una sorta di royal rumble. Maggiori dettagli sul titolo devono essere ancora diffusi, ma sappiamo che al timone è presente Toys For Bob, responsabile del quarto capitolo della serie e oramai team che è diventato parte integrante di Activision Blizzard. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.