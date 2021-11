Per Xbox la miglior generazione videoludica è la sesta! Siete d’accordo?

Da pochi giorni, esattamente dal 15 novembre, Xbox ha spento la candelina per i suoi primi 20 anni. Ebbene sì: la console storica conta l’età di ben due decenni, e Microsoft non ha di certo preso questo importantissimo evento alla leggera. Per celebrare questa importantissima data, infatti, è stato messo in vendita del merchandising speciale dedicato, ma tra le novità più degne di nota c’è anche la collaborazione tra Xbox Series X e Halo Infinite, essendo che anche quest’ultimo festeggia i suoi primi 20 anni nello stesso giorno.

In questi giorni Xbox, per farci tornare ai bei vecchi tempi nostalgici, ha omaggiato tutte le console che hanno avuto l’impatto più importante nell’industria videoludica. Non parliamo soltanto delle piattaforme targate Microsoft: in un tweet dell’account ufficiale di Xbox, infatti, vengono mostrate tutte quelle essenziali che hanno segnato l’infanzia di moltissimi videogiocatori. Possiamo vedere, infatti, il Sega Dreamcast, il GameCube, la PlayStation 2 e la prima Xbox.

Tutte queste console sono legate a una generazione particolare, ossia la sesta. Nello stesso tweet, poi, è presente la didascalia “Una delle migliori generazioni del gaming“, e non possiamo che essere d’accordo con loro. Basti pensare anche a un solo titolo di punta di quell’era, come GTA San Andreas, che è stato così tanto amato da essere riportato ai giorni nostri con una versione remastered nella GTA Trilogy, assieme ad altri titoli della stessa saga che hanno riscosso un discreto successo, ossia GTA 3 e GTA Vice City.

In occasione di un periodo così importante per l’industria videoludica, persino PlayStation si è unita alle celebrazioni di Xbox, andando così ad infangare una console war che quasi pare non essere mai esistita. Non possiamo far altro, quindi, che avere alte aspettative per il futuro ed attendere l’arrivo di grossi titoli con ansia.