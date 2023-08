Xbox Game Pass e PC Game Pass sono diventati ormai una costante nella nostra vita di videogiocatori, anzi è molto probabile che quasi ognuno di noi ha ormai una sottoscrizione videoludica sulla propria console o sul proprio computer da gioco.

Nel corso degli ultimi anni vi abbiamo raccontato nei minimi dettagli come funzionassero questi particolari servizi e soprattutto vi teniamo informati ogni giorno sui giochi che entrano ed escono dal catalogo, tramite i nostri articoli. Proprio su questi ultimi, molta gente si chiede “come mai Microsoft toglie i giochi dal Game Pass?”.

Seppur la risposta per molti possa essere scontata, per molti altri non lo è affatto. Per questo motivo in questo pezzo cercheremo di spiegarci i motivi dietro alla scelta di Microsoft (e non solo) di rimuovere i titoli dall’abbonamento. Ma andiamo per ordine.

Tutti i giochi vengono rimossi?

Non tutti i videogiochi vengono rimossi dal servizio, molti di essi, infatti, rimangono costantemente dentro al Game Pass. Perché questo? Perché banalmente sono videogiochi prodotti e distribuiti da Xbox stessa e quindi di proprietà di Microsoft.

Essendo delle opere sviluppate internamente, non richiedono particolari accordi con aziende terze parti e ciò implica che tutte le produzioni possano rimanere in eterno (o quasi) all’interno di Xbox e PC Game Pass. Di seguito la lista dei videogiochi che probabilmente non vedrete mai tolti dal servizio.

Age of Empires Definitive Edition

Age of Empires II Definitive Edition

Age of Empires III Definitive Edition

Age of Empires IV

Day of the Tentacles Remastered

Deathloop

Dishonored

Dishonored 2

Dishonored La Morte dell’Esterno

DOOM

DOOM 2

DOOM 3

DOOM 64

DOOM (2016)

DOOM Eternal

Fable Anniversary

Fable 2

Fable 3

Fallout

Fallout 2

Fallout 3

Fallout 4

Fallout New Vegas

Fallout 76

Full Throttle Remastered

Gears of War

Gears of War 2

Gears of War 3

Gears of War 4

Gears 5

Gears Tactics

Grim Fandango

Halo The Master Chief Collection

Halo 5 Guardians

Halo Infinite

Halo Wars

Halo Wars 2

Halo Spartan Assault

Halo Spartan Strike

Minecraft

Minecraft Dungeons

Minecraft Legends

Pentiment

Pillars of Eternity

Pillars of Eternity II: Deadfire

Prey

Psychonauts

Psychonauts 2

Rare Replay

Recore

Redfall

Sea of Thieves

State of Decay

State of Decay 2

Starfield

The Outer Worlds

The Elder Scrolls II: Daggerfall

The Elder Scrolls III Morrowind

The Elder Scrolls IV Oblivion

The Elder Scrolls V Skyrim

The Elder Scrolls Online

The Evil Within

The Evil Within 2

Quake

Quake II

Quake 3 Arena

Quake 4

Wasteland

Wasteland 2

Wasteland 3

Wolfenstein: The New Order

Wolfenstein: The New Blood

Wolfenstein II: The New Colossus

A questi andranno chiaramente aggiunte tutte le prossime uscite e i papabili ingressi dei titoli Activision-Blizzard.

Perché alcuni giochi Xbox Game Studios vengono comunque rimossi?

Avrete certamente notato alcuni assenti illustri nella lista poco sopra, tra cui i giochi della serie Forza, Quantum Break, Microsoft Flight Simulator e Hi-Fi Rush. I motivi del perché non sono presenti riguardano principalmente le licenze. Queste ultime riguardano brani musicali, marche automobilistiche o aeree e tanto altro. L’azienda di Redmond potrebbe continuare a rinnovarle nel corso degli anni, ma non è escluso che Xbox possa decidere di abbandonare la possibilità di ripubblicazione di un singolo gioco a seguito di licenze scadute come è accaduto in passato con Forza Horizon 1, 2 e Forza Motorsport 7.

Ciò significa che sia Forza Horizon 3,4,5, sia tutti i giochi che offrono licenze potrebbero effettivamente uscire dal servizio con il passare degli anni. Ovviamente ciò comporterebbe anche la rimozioni dagli store digitali e quindi con l’impossibilità anche di acquistarli.

Perché Microsoft toglie i giochi dal Game Pass?

Xbox stringe delle partnership con dei publisher o team di sviluppo per tenere uno specifico gioco per un lasso di tempo che varia da pochi mesi fino anche ad anni interi. Solitamente la durata varia tra i sei mesi e un anno, ma ci possono essere anche essere delle eccezioni.

A ogni modo, la rimozione non significa automaticamente che il gioco non entrerà più nell’abbonamento, ma che semplicemente la partnership si è conclusa e che Microsoft dovrà valutare se stringere un nuovo accordo o puntare su altri videogiochi da inserire. È già accaduto che titoli che erano dentro al servizio, sono poi ritornati nei mesi successivi dopo la rimozione.

Xbox comunica sempre quindici giorni prima quando un gioco esce dal servizio, consentendo gli utenti di recuperare il prodotto prima che venga rimosso o anche solo per offrire l’opportunità di acquistarlo scontato del 20% grazie alle offerte dell’Xbox Game Pass.

Ora sapete in maniera molto semplice perché i giochi vengono tolti dal catalogo di tanto in tanto. È bene comunque sapere che dietro c’è anche una questione puramente commerciale, poiché il continuo ricambio dei videogiochi permette anche di scoprire opere completamente nuove e consentire così, una continua scoperta di nuove perle nascoste.