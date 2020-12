Perfect Dark non sarà come i soliti FPS, ne parla The Initiative

I The Game Awards 2020, oltre a incoronare il Game of the Year di quest’anno, ha portato sotto i riflettori tutta una serie di nuovi annunci. Tra questi, uno dei più attesi, è stato sicuramente il ritorno di Perfect Dark, la prima opera del team di sviluppo The Initiative che nel corso della serata dei TGA è stata ufficialmente presentata con un primo teaser molto suggestivo. Ora, arrivano anche le prime dichiarazioni da parte del team.

All’interno di un nuovo video pubblicato su YouTube, i ragazzi facenti parte dei uno degli Xbox Game Studios hanno voluto addentrarsi maggiormente su quel che i giocatori si potranno aspettare da Perfect Dark. Nello specifico, alcune figure chiave del team di sviluppo si sono concentrate sul raccontare quello che è il gameplay alla base del titolo, dandoci anche un contesto nel quale il tutto è stato creato.

Come ci viene raccontato dal game director di Perfect Dark Dan Neuburger: “Ci siamo chiesti continuamente: che cos’è un agente segreto? Questo comporta una varietà nel gameplay di gioco, ed è un’occasione che non ci lasceremo affatto sfuggire”. A queste parole, si aggiungono anche quelle di Drew Murray, designer creativo del progetto: “Una delle cose a cui abbiamo pensato era come differenziare ciò che chiamiamo “combattimento tra spie” da ciò che si può trovare in uno sparatutto in prima persona tradizionale”.

Il fulcro della creazione del gameplay di PErfect Dark sta nel voler far sentire al giocatore di essere dentro un mondo vero e proprio, dando diverse soluzioni di gameplay e di mobilità, e facendo sentire una certa fisicità nei movimenti. Per ora conosciamo ancora troppo poco del nuovo progetto di The Initiative, ma di sicuro il ritorno di Perfect Dark è un qualcosa da tenere fortemente d’occhio. Cosa ne pensate delle dichiarazioni di The Initiative?