Perfect Dark: The Initiative lo sta sviluppando insieme a un noto studio

Dopo tanto parlare di The Initiative, il dream team creato da Microsoft ha svelato quale sarà il primo progetto che sta prendendo forma negli studi. Si tratta del ritorno di Perfect Dark, una saga nata su Nintendo 64 e che si è poi evoluta su Xbox 360 dopo essere sparita dai radar fino a qualche mese fa.

Ci vorrà ancora molto prima di poter mettere le mani sul nuovo Perfect Dark, ma è arrivato da poco un importante aggiornamento sul progetto in via di sviluppo. The Initiative non è l’unico team che sta lavorando al gioco, dato che lo studio ha appena annunciato di star collaborando al gioco con Crystal Dynamics.

Parliamo di un team con un grosso ed importante passato alle spalle, dato che i ragazzi di Crystal Dynamics sono stati fautori dei più recenti titoli di Tomb Raider e l’Avengers di Square Enix.

Perfect Dark update! We are partnering with Crystal Dynamics, the world class team behind character-driven games such as Tomb Raider, to bring this first-person spy thriller to a new generation. pic.twitter.com/EiqjU99wMa

— TheInitiative (@TheInitiative) September 24, 2021