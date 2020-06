Persona 4 Golden arriva su Steam e domina già le vendite

Tra le novità annunciate durante l’evento PC Gaming Show affiora Persona 4 Golden per PC. Arriva, così, la conferma che in molti aspettavano. Persona 4 Golden è già disponibile su Steam e, in meno di un’ora, ha già registrato risultati pazzeschi nelle vendite. È possibile acquistare la versione standard al prezzo di 19,99€, ma è disponibile anche una versione deluxe, comprendente un art box e la colonna sonora in versione digitale, al prezzo di 24,99€.

La notizia sorprendente, però, è che consultando la classifica dei giochi più venduti su Steam, il tanto atteso e amato gioco di ruolo di Atlus, è attualmente il gioco più venduto. Questo dovrebbe farci capire quanto gli appassionati lo stavano realmente aspettando. E visto che tale dato è altamente positivo, probabilmente, Atlus potrebbe esser stimolato a guardare saggiamente al futuro, al fine di decidere di portare anche altri titoli di Persona su Steam. Addirittura, si vocifera che anche Persona 3 arriverà, prima o poi. Quindi, potrebbe realmente succedere.

Persona 4 Golden è il primo della serie ad esser lanciato per PC. Tra le sue particolarità abbiamo il supporto al 4K, l’accesso agli obiettivi di Steam e alle carte collezionabili, la possibilità di regolare il framerate e di scegliere sia la lingua inglese che quella giapponese per il doppiaggio. Ricordiamo che in passato i titoli della serie sono stati destinati esclusivamente alle piattaforme PlayStation. Il gioco, infatti, era uscito originariamente nel 2012 su PlayStation Vita. Si tratta di uno dei giochi più apprezzati della serie, al punto di aver dato vita a diversi spin-off, tra cui Persona 4 Arena e Persona 4: Dancing All Night.

Ma il PC Gaming Show ha identificato un altro gioco che ha registrato una performance strabiliante nelle vendite. Stiamo parlando di Torchlight 3, gioco che è diventato disponibile su Steam giusto pochi minuti prima che Persona 4 Golden risultasse acquistabile. Basti pensare che è già al secondo posto nelle classifiche dei giochi più venduti di Steam. Ma sopra di lui, rimane il tanto desiderato Persona 4 Golden.