Persona 5 R potrebbe essere presto annunciato, basandoci su un dominio giapponese

Pare ci siano buone possibilità che la vociferata versione potenziata di Persona 5, presumibilmente intitolata Persona 5 R, stia per essere annunciata. Nell’aprile 2017, infatti, Atlus ha registrato vari domini, incluso “P5R.JP”. Quest’ultimo è stato aggiornato nella giornata di ieri: ciò ha spinto molti fan a pensare che un annuncio sia in arrivo, basandosi su quanto successo con precedenti giochi.

Infatti, giochi come Persona Q2, Persona 3: Dancing in Moonlight, Persona 3: Dancing in Moonlight, Persona 5: Dancing in Starlight, e Catherine: Full Body hanno visto un update al proprio dominio circa due settimane prima dell’annuncio effettivo. A partire da ciò, possiamo considerare possibile l’arrivo di Persona 5 R (o un’opera con un nome simile).

A queste speculazioni, se ne aggiungono altre legate al “quando” questo annuncio dovrebbe accadere: si pensa che una data possibile sia il 30 dicembre, ovvero il giorno in cui andrà in onda il finale de “Persona 5 The Animation Dark Sun…”, lo speciale anime legato al gioco. Ovviamente questi sono solo rumor e non vanno considerati come informazioni ufficiali.

La serie Persona non è estranea a operazioni di questo tipo: Persona 3 ha visto l’arrivo di Persona 4 Portable per PSP, mentre Persona 4 ha ricevuto una versione Golden per PlayStation Vita. Entrambe le edizioni avevano nuovi scenari ed elementi: possiamo aspettarci lo stesso da quella del quinto capitolo, presumibilmente. Diteci, avete già giocato a Persona 5? Sareste interessati a una riedizione?