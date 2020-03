Persona 5 Royal: Atlus ha rilasciato un nuovo trailer

Persona 5 è stato sicuramente il titolo JRPG più chiacchierato degli ultimi anni, grazie soprattutto alla enorme presa che ha fatto sul pubblico occidentale. Il titolo targato Atlus è stato quindi uno dei più amati dal brand Persona, tanto che ha portato gli sviluppatori a proporre due diversi spin off del quinto capitolo: Persona 5 Dancing in Starlight e Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers. Ormai manca poco tempo all’uscita di Persona 5 Royal, rivisitazione del quinto capitolo, ed Atlus ha deciso di rilasciare un nuovo ed entusiasmante trailer.

Rispetto all’edizione poco citata, Persona 5 Royal include nuovi personaggi, nuove missioni, vari miglioramenti e finali inediti. Gli sviluppatori quindi cercheranno di accaparrarsi quella fetta di pubblico che non è riuscita a giocare al titolo originale forse dovuta alla mancanza di una localizzazione come nel nostro caso. Qui di seguito potete gustarvi il trailer rilasciato poche ore fa da Atlus.

Il trailer ci presenta la nuova arrivata, Kasumi Yoshizawa e tutti i membri dei Phantom Thieves, un gruppo di vigilanti mascherati il cui scopo è quello di esplorare il “metaverso” costituito dalla manifestazione fisica dei desideri subconsci di determinate persone al fine di rimuovere l’intento malevolo dai cuori delle persone. Ed è un po’ questo il messaggio di Persona 5 Royal, sostanzialmente invita tutti noi giocatori a cambiare il mondo.

Persona 5 Royal verrà rilasciato il prossimo 31 marzo in esclusiva per PlayStation 4. Cosa ne pensate di questo nuovo trailer? Comprerete il gioco? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutti i dettagli relativi al titolo targato Atlus.