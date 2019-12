Persona 5 Royal: DLC gratuiti per chi possiede il gioco originale

Ci eravamo lasciati qualche giorno fa con la notizia dell’annuncio della data d’uscita in occidente di Persona 5 Royal, il porting per PlayStation 4 del titolo già uscito in precedenza. Nel corso della giornata di oggi, in particolare, il blog ufficiale PlayStation ha annunciato attraverso un comunicato ufficiale che qualsiasi giocatore acquisterà Persona 5 Royal, avrà conseguentemente diritto a scaricare gratuitamente tutti i DLC del titolo originale, Persona 5.

Ricordiamo, infine, che Persona 5 Royal sarà disponibile a partire dal prossimo 31 marzo 2020, in esclusiva per PlayStation 4. I giocatori, per quanto riguarda il mercato occidentale, avranno la possibilità di scegliere tra due limited edition, la Phantom Thieves Edition e la Steelbook Edition, contenenti ognuna dei contenuti speciali come la colonna sonora del gioco, l’artbook e infine la Collector’s Box.

