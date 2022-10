Può un gioco oramai vecchio di 4 anni conquistare la prima posizione di una classifica? Se quel gioco è Persona 5 Royal e quella piattaforma è il PC la risposta è sì. Già, perché l’immenso J-RPG di Atlus, che arriva su computer a ben 4 anni di distanza dalla release originale (e due dalla versione aggiornata con tanto di adattamento in più lingue) è disponibile da oggi su Steam e si è già preso il palcoscenico del titolo più venduto sul client di casa Valve.

Non possiamo, almeno per ora, accedere ai dati di vendita, che da diversi anni non risultano più troppo precisi. Sicuramente la prima posizione di Persona 5 Royal segna un punto di svolta per Atlus. Per anni si è infatti pensato che determinati giochi non avrebbero mai trovato spazio su computer e soprattutto su Steam, con correnti di pensiero che volevano i giocatori PC dedicarsi esclusivamente a generi più di nicchia. Questo dato ci mostra come in realtà il pubblico su Steam si sia espanso ancora di più e ci sia sempre più voglia di provare giochi nuovi e soprattutto esplorare più generi.

Ne avevamo già parlato in tempi non sospetti: il multipiattaforma può seriamente cambiare il futuro di Atlus, ma anche quello di un intero spaccato di una industria, quella giapponese, che ha sempre tenuto lontano il computer e soprattutto le console di stampo occidentale come Xbox lontane dalla loro lista dei desideri.

Persona 5 Royal è disponibile da oggi su Steam. Il gioco di casa Atlus arriva però anche su Nintendo Switch e console Xbox, sia in versione fisica (acquistabile su Amazon), sia all’interno di Xbox Game Pass. Ovviamente è ancora presto per scoprire i dati di vendita del titolo sulle piattaforme Nintendo e Microsoft, visto che le varie classifiche vengono pubblicate settimanalmente. La nostra previsione è che sia comunque uno dei giochi più giocati anche sulle due console, oltre che su PC.