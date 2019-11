Persona 5 Royal, nuovi indizi sulla versione per il mercato occidentale

Persona 5 Royal non ha ancora una data di uscita per il mercato occidentale nonostante sia già disponibile in Giappone. Al momento si sa soltanto che arriverà nel corso del prossimo anno ma non c’è n’è una data precisa né tantomeno un’indicazione su una possibile finestra temporale. Un nuovo indizio su un possibile annuncio imminente a riguardo sembra arrivare però dell’Australia.

Il titolo JRPG di Atlus ha infatti ottenuto una classificazione in base al sistema e agli standard in vigore in Australia. A Persona 5 Royal è stata assegnata una valutazione di MA 15+, ovvero Mature Accompanied. Questo significa che il gioco può essere acquistato da persone maggiori di 15 anni e può essere giocato da persone più piccole solo in presenza di un adulto. La classificazione è inoltre leggermente superiore alla versione base del titolo JRPG a causa di contenuti violenti considerati più forti.

Questa notizia sembra supportare l’ipotesi di un imminente annuncio della data di uscita di Persona 5 Royal sul mercato occidentale. Circa una settimana fa l’account americano dello sviluppatore Atlus aveva annunciato, con un post su Twitter, l’arrivo di aggiornamenti sul gioco per martedì prossimo, ovvero il 3 dicembre.

Persona 5 Royal è una versione riveduta e corretta che contiene, in stile Atlus, anche contenuti tipici di una nuova espansione. Il titolo aggiunge una serie di novità come due personaggi, una nuova zona, nuove animazioni durante i combattimenti e ancora armi e una storia ampliata. Sarà inoltre disponibile anche il terzo semestre che prolunga ancora di più la durata, già notevole, del titolo originale. La rivista giapponese Famitsu aveva dato al gioco un voto di 37/40 sostenendo che per completarlo servono 100 ore contro le 80 della versione standard che aveva ottenuto un punteggio di 39/40.