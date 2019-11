Persona 5 Royal: svelata la data d’uscita a dicembre?

Il 2019 è sicuramente un anno importante per la serie di Koei Tecmo, Persona, grazie all’uscita del sequel Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, previsto per il prossimo 20 febbraio in Giappone, in esclusiva rispettivamente per Nintendo Switch e PlayStation 4. Nel corso della giornata di oggi, in particolare, la divisione statunitense di Atlus ha annunciato, attaverso un post sul suo profilo ufficiale Twitter, l’arrivo di aggiornamenti su Persona 5 Royal, la versione rivisitata dell’originale Persona 5, il prossimo 3 dicembre.

Questo evento potrebbe rappresentare, quindi, la giusta occasione per annunciare ufficialmente la data d’uscita occidentale di Persona 5 Royal, assieme ad un trailer di presentazione, che sarà verosimilmente nel corso dei primi mesi del 2020. Ricordiamo infatti che la versione giapponese di Persona 5 Royal è già disponibile sugli scaffali a partire dallo scorso 31 ottobre.

Vi rimandiamo dunque al sito ufficiale del gioco, che attualmente presenta un countdown per l’evento, raggiungibile facilmente a questo indirizzo. Non ci rimane dunque che attendere il prossimo 3 dicembre, confidando nel rilascio di nuovo materiale sul gioco. Vi ricordiamo che Persona 5 Royal sarà disponibile in esclusiva per PlayStation 4, e apporterà nuovi contenuti e nuovi abiti ai personaggi presenti all’interno del gioco.

E voi, acquisterete Persona 5 Royal quando uscirà in occidente? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!