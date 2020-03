Persona 5 Royal: ecco il nuovo trailer di lancio in italiano

Poco fa vi avevamo parlato dei giochi in arrivo durante questa settimana su PlayStation 4, accennando alle due uscite più importanti che riguardano il debutto di Resident Evil 3 Remake e Persona 5 Royal. Quest’ultimo è stato protagonista di un trailer di lancio pubblicato qualche minuto fa con tanto di riconoscimenti da parte di molte testate italiane.

Per chi non lo sapesse, l’ultima opera di Atlus ha ricevuto delle valutazioni molto positive da parte della stampa specializzata in tutto il mondo, raggiungendo un punteggio Metacritic pari a 96 su 100. Quello che debutterà nella giornata di domani 31 marzo su PlayStation 4 e PS4 Pro, si preannuncia essere un vero e proprio gioiello videoludico. Proprio qui sotto vi lasciamo il trailer in italiano pubblicato da Atlus con tanto di alcune immagini di gameplay.

Il video in questione è stato accompagnato da un comunicato stampa; eccovi i preziosi dettagli contenuti al suo interno:

“I Ladri Fantasma tornano in Persona 5 Royal in esclusiva per PlayStation 4 il 31 marzo 2020 con la Phantom Thieves Edition, la Launch Edition e alcuni speciali bundle digitali. I pre-order digitali offriranno come Bonus un tema di Persona 5 Royal e tutti i suoi relativi DLC”.

La Launch Edition citata nel comunicato contiene al suo interno la Limited Edition in confezione SteelBook e un tema dinamico. Vi ricordiamo, inoltre, che saranno presenti anche i Bundle Digitali. Quest’ultimi conterranno al loro interno alcuni pack di costumi aggiuntivi (Persona 5 Royal Ultimate edition) e il “Persona 5 Royal Kasumi Costume Bundle” che sarà presente nel bundle digitale chiamato Persona 5 Royal Deluxe Edition.

Infine sono stati riportati anche i DLC che a partire da domani saranno resi disponibili tramite PlayStation Store: Battle Bundle, Persona Bundle, Kasumi Costume Bundle e DLC Bundle.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Persona 5 Royal avrà i sottotitoli in italiano, ottima aggiunta per chi non mastica abbastanza l’inglese; inoltre vi rimandiamo alla nostra recensione che vi spiegherà nel dettaglio le caratteristiche e i punti di forza del nuovo titolo di Atlus.