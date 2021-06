Persona 5 Royal trova casa su Xbox

Dopo The Medium che approda su PlayStation 5, le console Xbox potrebbero invece ricevere Persona 5 Royal. Il gioco di ruolo a turni prodotto da Atlus e pubblicato da SEGA è da sempre un’esclusiva di casa Sony, con il quinto capitolo pubblicato su PlayStation 3 e PlayStation 4 ma ora potrebbe giungere anche su Xbox Series S, Xbox Series X, Xbox One e ovviamente Windows PC. Non c’è ancora un annuncio ufficiale in merito ma ci ha pensato il Microsoft Store a svelare la novità.

Nel corso della mattinata italiana, infatti, la pagina di Persona 5 Royal è comparsa sul Microsoft Store. La descrizione poco più in basso non lascia spazio ai dubbi. “Per la prima volta il gioco della serie è disponibile su Xbox One e PC”. L’annuncio ufficiale ovviamente deve ancora giungere ma non è escluso che possa trattarsi di una sorpresa da svelare sul palco dell’E3 2021, magari proprio durante la conferenza di Xbox e Bethesda, dove uno spazio potrebbe essere stato riservato ad partnership e annunci di giochi third party.

La serie made in Atlus, come dicevamo in apertura, è sempre stata molto legata a PlayStation. Persona 5 Royal ha debuttato nel corso del 2020 e si tratta di un’edizione aggiornata del nuovo capitolo, che include tutti i DLC usciti e anche (per la primissima volta) i sottotitoli in italiano e altre lingue.

Previous PlayStation exclusive: Persona 5 Royal is coming to #Xbox and PC for the first time, according to the MS Store. pic.twitter.com/NpumhJ2PyK — Xbox News (@_XboxNews) June 5, 2021

La pagina del Microsoft Store dedicata a Persona 5 Royal è stata purtroppo messa offline praticamente subito da parte della casa di Redmond. Non ci resta dunque che attendere l’eventuale annuncio ufficiale. L’account Twitter di Xbox Game Pass in Francia aveva anticipato novità per la giornata odierna ma difficilmente il riferimento era alla disponibilità del gioco di casa Atlus su Xbox e PC. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori informazioni in merito, dunque restate sintonizzati su Tom’s Hardware per tutte le novità in dirittura d’arrivo.