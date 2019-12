Persona 5 Royal avrà i sottotitoli in italiano

Dopo che Atlus ha annunciato l’arrivo dell’attesissimo Persona 5 Royal anche in Europa, molti appassionati speravano che la nuova versione dell’amatissimo JRPG sarebbe stato localizzato anche in italiano. La risposta arriva dalla software house giapponese stessa e sì, Persona 5 Royal sarà completamente sottotitolato in quattro lingue diverse, compreso l’italiano.

Jon Bailey, il brand director di Atlus ha annunciato la lieta notizia affermando che: “Siamo molto felici di poter rilasciare sul mercato delle ulteriori localizzazioni di Persona 5 Royal, che andranno ad estendere così l’esperienza di gioco a tutti i nostri fan Francesi, Italiani, Tedeschi e Spagnoli di tutto il mondo”.

Questo annuncio potrebbe così spiegare il distacco temporale che c’è tra le date di rilascio, dato che la versione giapponese è già stata rilasciata in terra nipponica lo scorso 31 ottobre. Il lancio di Persona 5 Royal in occidente è invece atteso per il 31 marzo 2020 in esclusiva per PlayStation 4. Questa è la prima volta in assoluto che un gioco della saga di Persona supporterà la lingua italiana, un ulteriore riprova di quanto questo quinto capitolo della serie sia entrato di prepotenza nei cuori di vecchi e nuovi giocatori del brand di Atlus.

A quanto pare le avventure di Joker e dei Phantom Thieves sono ancora ben lungi dall’essere terminate, e con la versione Royal di Persona 5 potrete tornare ad indossare la vostra maschera e ripartire all’esplorazione di Tokyo. Felici di poter giocare a Persona 5 in italiano?