Persona 5 Scramble: nuovo trailer dedicato a Anne Takamaki

Questa settimana Atlus ha rilasciato un nuovo trailer di Persona 5 Scramble tutto incentrato Anne Takamaki, personaggio doppiato dalla famosa doppiatrice e cantante Nana Mizuki. Possiamo sentire durante il trailer Anne parlare con se stessa su come è al terzo anno di scuola superiore mentre continua a lavorare come modella.

In questo trailer è stato presentato il personaggio di Anne, ma Atlus ha già affermato all’inizio di questa settimana che anche altri nuovi personaggi verranno inseriti in Persona 5 Scramble, insieme ad alcuni nuovi elementi di gioco e di trama, come per esempio il nuovo Metaverse chiamato Jail.

I precedenti trailer di Persona 5 Scramble erano incentrati su Joker, sulla Velvet Room, su Sophia / Sophie, su Ryuji e su Morgana. Quest’ultimo amatissimo personaggio dagli appassionati della serie si può trovare anche nel trailer di presentazione di Anne Takamaki.

Persona 5 Scramble uscirà il 20 gennaio in Giappone, mentre per quanto riguarda l’Europa e il Nord America il titolo non ha ancora ricevuto una finestra di lancio ma è probabile che se ne saprà di più durante la giornata di oggi attraverso una nuova diretta in streaming. Avete visto il trailer dedicato ad Anne? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.