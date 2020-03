Persona 5 Scramble: Atlus lancia un sondaggio per portare il gioco in Occidente

Persona 5 Scramble The Phantom Strikes, uscito a febbraio in Giappone, sembra che sarà il prossimo titolo a fare il suo debutto in Occidente, stando a quanto dichiarato da Atlus.

La compagnia questa mattina ha lanciato un sondaggio riservato solo agli iscritti della newsletter del sito Persona.com, chiedendo di esprimere il loro grado di interesse per la pubblicazione di Persona 5 Scramble The Phantom Strikes in Occidente. Al momento il gioco non è stato ancora localizzato in lingua inglese, anche se non è chiaro se Atlus stia aspettando di ricevere dei feedback dall’utenza per capire se iniziare i lavori di traduzione e di adattamento qualora Persona 5 Scramble sia di interesse alla community occidentale.

Se non conoscete Persone 5 Scramble The Phantom Strikes, dovete sapere che è un musou sviluppato da Omega, gli autori di Dynasty Warriors e Samurai Warriors. Al momento il gioco, disponibile per PlayStation 4 e Nintendo Switch ha riscontrato un particolare successo in Giappone pur senza sbancare le classifiche di vendita. Resta ora da capire come il team di sviluppo gestirà la pubblicazione del titolo in Occidente.

Vi ricordiamo che nella giornata odierna farà il suo debutto Persona 5 Royal, titolo che in passato era stato apprezzato in modo molto positivo dalla stampa internazionale raggiungendo un punteggio Metacritic pari a 96 su 100. Quest’oggi l’ultima opera di Atlus arriva sul mercato completamente sottotitolato in italiano andando a facilitare così la comprensione dei testi per chi non mastica abbastanza l’inglese.

Persona 5 Royal arriva nella versione Launch Edition al cui interno sarà in confezione lo SteelBook e un tema dinamico, mentre i Bundle digitali conterranno al loro interno alcuni pack di costumi aggiuntivi come ad esempio il “ Persona 5 Royal Kasumi Costume Bundle ” presente nel bundle digitale Persona 5 Royal Deluxe Edition.

Se in passato non avete avuto l’occasione di giocarlo, ora, potete recuperarlo in lingua italiana. Inoltre vi invitiamo a leggere la nostra guida sul gioco al seguente indirizzo.

Continuate a seguirci per ulteriori informazioni a riguardo su Persona 5 Scramble The Phantom Strikes.