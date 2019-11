Persona 5 Scramble: diretta il 29 novembre

Dopo l’uscita di Persona 5 Royal su PlayStation 4 avvenuta pochi mesi fa, cresce sempre più l’attesa per Persona 5 Scramble, il seguito diretto che riprende esattamente dove era finito l’episodio precedente.

Nel corso della giornata di oggi, in particolare, Koei Tecmo in collaborazione con Atlus, ha annunciato che avvierà una diretta di Persona 5: The Animation il prossimo 29 novembre, in esclusiva su AbemaTV, raggiungibile a questo indirizzo. La stessa compagnia di sviluppo ha infatti annunciato che, nel corso della diretta, sarà presentato anche Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers.

Nel corso delle ultime settimane abbiamo assistito al rilascio di diversi trailer, che presentavano alcuni dei personaggi che saranno presenti all’interno del gioco, tra cui ad esempio Sophie e Ryuji Sakamoto. Il titolo godrà, inoltre, di un sistema di combattimento molto avanzato che riuscirà a soddisfare le esigenze di gran parte dei giocatori.

Vi ricordiamo, come al solito, che Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers sarà disponibile nella terra del Sol Levante a partire dal prossimo 20 febbraio 2020: ancora nessuna data confermata invece per quanto riguarda l’occidente. Non ci resta a questo punto che attendere la diretta fissata per settimana prossima e ulteriori aggiornamenti in merito da parte di Koei Tecmo e Atlus, confidando nei prossimi mesi.