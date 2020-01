Persona 5 Scramble, ecco il filmato d’apertura del gioco

Persona 5 Scramble The Phantom Strikers arriverà tra poco più di un mese per Nintendo Switch e PlayStation 4 sul mercato giapponese e ancora non ci sono piani per l’uscita su quello occidentale. Il titolo è uno spinoff di Persona 5 ambientato circa sei mesi dopo gli eventi del JRPG e allo stesso tempo un crossover con un’altra famosa serie nipponica, ovvero Dynasty Warriors.

Adesso il ritorno di Joker e dei Phantom Thieves of Hearts viene riproposto nel filmato d’apertura di Persona 5 Scramble che è stato pubblicato sull’account ufficiale giapponese di Atlus. Come fa notare la testata Dual Shockers, si tratta di una sequenza più dinamica rispetto alle altre (memorabili) sequenze iniziali della serie più concentrate sul mostrare i personaggi e nel sintonizzare i giocatori sulle atmosfere del gioco. D’altronde Persona 5 Scramble è stato presentato da Atlus sempre come il primo action della serie. La canzone dell’opening si chiama You are Stronger ed è stata composta da Atsushi Kitajoh (Persona 4 e 5, Catherine), con testi dei Lotus Juice (Persona 3) e cantata da Lyn (Persona 5).

Sin dai tempi di Persona 3 (con l’iconica posa che simulava una pistola alla tempia) le sequenze iniziali della serie si sono contraddistinte per la grande cura a livello grafico, tematico e musicale. I fan ricorderanno sicuramente Burn My Dread composta da Shoji Meguro e cantata da Yumi Kawamura, a lungo voce iconica della serie tanto da avere interpretato anche la theme song di P3 FES insieme ai già citati Lotus Juice. In Persona 4 la sequenza di apertura con Reach Out to the Truth aveva invece la voce di Shihoko Hirata, meno potente vocalmente di Kawamura e con una pronuncia inglese adatta al contesto ma che ha dato vita a una serie di meme di video su YouTube basati sulle cosidette misheard lyrics, ovvero storpiature delle parole del testo.

I prossimi mesi si preannunciano come molto intensi per i fan di Persona con l’uscita nel mercato occidentale del quinto episodio in versione Royal per PlayStation 4. Al di là di Tokyo Mirage Sessions #FE Encore su Nintendo Switch, Persona 5 Royal arriverà in Europa il prossimo 31 marzo su PlayStation 4 includendo anche la traduzione italiana, assente nella versione vanilla.