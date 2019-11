Persona 5 Scramble: disponibile nuovo trailer

Nel corso delle ultime ore è stato pubblicato un nuovo trailer per Persona 5 Scramble: Phantom Strikers, che mostra il personaggio di Sophie.

Nel panorama dei JRPG più attesi per i prossimi mesi, sicuramente Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers ha un posto d’onore. Il titolo rappresenta a tutti gli effetti un sequel del più che ottimo Persona 5 uscito precedentemente, e che ha continuato il suo successo con Persona 5 Royal, porting con alcune modifiche per PlayStation 4 che ha registrato ottime vendite negli ultimi giorni, salendo immediatamente in cima alle classifiche giapponesi.

Nel corso della giornata di oggi, è stato pubblicato un nuovo trailer completamente inedito per Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers. Non ci resta dunque che lasciarvi al video in questione, augurandovi come sempre una buona visione.

Il trailer in questione, della durata di poco meno di un minuto, introduce il personaggio di Sophie, che farà parte dei Ladri Fantasma. Sophie, in particolare, è doppiata in giapponese da Misaki Kuno: viene incontrata da Joker nel Metaverse.

Vi ricordiamo che Persona 5: The Phantom Strikers sarà disponibile in esclusiva per PlayStation 4 e Nintendo Switch a partire dal 20 febbraio 2020 per quanto riguarda il Giappone, mentre per l’uscita in territorio occidentale non sono ancora stati rilasciati ulteriori dettagli. Non ci resta dunque che attendere le prossime settimane per attendere nuove notizie in merito da parte di Koei Tecmo.