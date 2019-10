Persona 5 Scramble: disponibile il primo trailer

Atlus ha pubblicato nella giornata di oggi il primo trailer in assoluto per Persona 5, in arrivo rispettivamente per PlayStation 4 e Nintendo Switch.

Buone notizie per tutti gli appassionati di JRPG: nel corso della giornata di oggi infatti, SEGA, in collaborazione con le compagnie Atlus e Koei Tecmo hanno pubblicato il primo trailer in assoluto per Persona 5 Scramble The Phantom Strikers, annunciando tra le altre cose la data d’uscita giapponese. Il gioco sarà infatti disponibile nella terra del Sol Levante a partire dal prossimo 20 febbraio, sia su PlayStation 4 che su Nintendo Switch.

Al momento, sfortunatamente, non è stata ancora annunciata una data d’uscita per il continente occidentale, pertanto non ci rimane che attendere ulteriori informazioni da parte della compagnia giapponese. Vi lasciamo dunque al trailer di presentazione in questione, augurandovi come sempre una buona visione.

Osservando il trailer di presentazione pubblicato da SEGA, si osserva che Persona 5 Scramble The Phantom Strikers sarà ambientato in piena estate, facendo intuire che rappresenterà il sequel diretto del precedentemente uscito Persona 5, 6 mesi dopo gli eventi dei Ladri Fantasma. Conseguentemente, il nuovo titolo porterà con sè nuovi elementi narrativi: il sito ufficiale dichiara infatti esplicitamente che sarà ambientato dopo il finale di Persona 5, e non di Persona 5 Royal, quindi assisteremo probabilmente all’assenza del personaggio di Kasumi.

In termini di gameplay, i giocatori avranno la possibilità di portare fino a 4 personaggi nel bel mezzo della battaglia, potendo sostituirli facilmente sul momento. Sempre secondo il sito ufficiale, tutti i personaggi di Ladri Fantasma saranno giocabili, eccezion fatta per Futaba. Non ci rimane dunque che attendere nuovi aggiornamenti da parte di SEGA, per avere maggiori dettagli in merito al lancio occidentale del gioco.