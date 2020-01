Persona 5 Scramble: nuovo trailer disponibile

Durante la giornata odierna, Koei Tecmo ha avuto modo di pubblicare un nuovo trailer per Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, il nuovo attesissimo capitolo atteso dai giocatori appassionati di JRPG, sequel diretto di Persona 5, uscito ormai diversi anni fa. Il video mette in mostra numerosi personaggi provenienti dal mondo di Persona 5, all’interno di una città che viene conquistata dai militari, passando in rassegna diverse sequenze del gameplay e del sistema di combattimento di gioco.

Non ci resta dunque che lasciarvi al trailer in questione, visibile nella sezione sottostante, augurandovi come sempre una buona visione.

Vi ricordiamo che Persona 5 Scramble The Phantom Strikers sarà disponibile in esclusiva rispettivamente per Nintendo Switch e PlayStation 4 a partire dal prossimo 20 febbraio nel mercato giapponese. Al momento purtroppo non conosciamo ancora una data d’uscita per il territorio occidentale, pertanto non ci rimane che attendere pazientemente ulteriori aggiornamenti da parte della stessa Koei Tecmo, che siamo certi non tarderanno a venire nel corso delle prossime settimane.

E voi, avete intenzione di acquistare questo nuovo capitolo della serie? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!