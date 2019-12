Persona 5 Scramble: nuovo trailer di Yusuke

Durante queste settimane abbiamo assistito al rilascio di numerosi contenuti per Persona 5 Scramble, il seguito a tutti gli effetti del più che ottimo Persona 5 uscito in precedenza, di cui è tralaltro previsto un porting, Persona 5 Royal, in arrivo a febbraio dell’anno prossimo.

Nel corso della giornata di oggi, in particolare, la compagnia Koei Tecmo ha pubblicato un nuovo trailer per Persona 5 Scramble. Il trailer in questione, nella fattispecie, mostra il personaggio di Yusuke Kitagawa, nome in codice Fox. Non ci resta dunque che lasciarvi al video, augurandovi come sempre una buona visione.

Come si può evincere dal video, della durata di un paio di minuti, vengono messe in evidenza diverse dinamiche di gameplay, focalizzandosi in particolare sul sistema di combattimento, indubbiamente uno dei punti di forza di questo nuovo capitolo.

Vi ricordiamo che Persona 5 Scramble sarà disponibile in occidente indicativamente nei primi mesi del 2020, in esclusiva rispettivamente per PlayStation 4 e Nintendo Switch. Non ci resta a questo punto che attendere aggiornamenti a riguardo dalla stessa compagnia Koei Tecmo, che siamo certi non tarderanno a venire nel corso delle prossime settimane. E voi, acquisterete questo nuovo episodio della serie? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!