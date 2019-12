Persona 5 Scramble: pubblicato nuovo video gameplay

Nel corso di queste ultime settimane abbiamo assistito al rilascio massiccio di numerosi contenuti riguardanti Persona 5 Scramble, con la messa in mostra dei vari personaggi giocabili presenti all’interno del gioco e tanto altro. In particolare, durante la giornata di oggi, nel corso di una diretta di Dengeki PlayStation è stato mostrato un video di Persona 5 Scramble.

Il video, della durata di ben 40 minuti e oltre, mette in mostra numerosissime sequenze di gameplay del gioco. Non ci resta a questo punto che lasciarvi al trailer in questione, augurandovi come sempre una buona visione.

Nella fattispecie, all’interno del trailer è possibile notare personaggi come Sophia, Ryuji Sakamoto, Ann Takamaki, Morgana, Yusuke Kitagawa e ovviamente il protagonista, all’interno del popolare quartiere di Shibuya. Vi ricordiamo che Persona 5 Scramble sarà disponibile nei primi mesi del 2020, rispettivamente per PlayStation 4 e Nintendo Switch, nonostante non sia stata comunicata ancor oggi una data d’uscita ufficiale per il territorio occidentale.

Non ci rimane dunque che attendere ulteriori aggiornamenti da parte della stessa compagnia Koei Tecmo, che siamo certi non tarderanno a venire nel corso delle prossime settimane. Non dimenticatevi inoltre che, sempre nel 2020, uscirà Persona 5 Royal, previsto invece per il 31 marzo 2020.