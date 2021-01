Persona 5 Strikers: rilasciato un nuovo trailer adrenalinico

Atlus ha rilasciato un nuovo adrenalinico trailer dedicato a Persona 5 Strikers (di cui vi consigliamo di recuperare il nostro Hands-on), atteso capitolo della saga che vanterà una sorta di mix tra il gameplay classico dei precedenti titoli e quello del franchise di Koei Tecmo Dinasty Warriors. Ambientato sei mesi dopo gli eventi dell’originale Persona 5, Joker e i Phantom Thieves of Hearts si ritroveranno coinvolti in degli strani eventi in una versione alternativa di Tokyo denominata Jail. Il titolo sviluppato in collaborazione con il team di Omega-Force (sviluppatori della saga di Dinasty Warriors) verrà pubblicato da SEGA/Atlus il prossimo 23 febbraio 2021 per Ps4, Nintendo Switch e PC.

Dal trailer è possibile notare l’unione tra i due gameplay e l’impronta di Omega-Force. Adrenalinico è la parola chiave per descrivere questo All-Out-Attack Trailer, che mostra l’epicità del gameplay in stile Musou, ma che promette di non snaturare l’origine del franchise targato Atlus. Un nuovo capitolo che non vediamo l’ora di poter giocare tutto d’un fiato.

Qui di seguito, potrete leggere la descrizione del titolo: “Alla ricerca di un po ‘di riposo e relax, i Phantom Thieves hanno deciso di dare il via a un nuovo viaggio, fino a quando uno spietato detective di Kyoto chiede il loro aiuto per indagare su una serie di strani casi che si verificano in tutto il Giappone … altrimenti, arresterà Joker“;

“Mentre scavano più a fondo nel mistero, scoprono un altro regno in cui persone innocenti vengono incarcerate e costrette a rinunciare ai desideri del loro cuore dai capricci del suo sovrano. Nel loro tipico stile, i Ladri Fantasma, useranno tutte le loro forze per liberare i prigionieri, restituire i loro cuori e contrattaccare la corruzione nella loro battaglia più esplosiva!“.

Cosa ne pensate del nuovo gameplay nato dalla collaborazione con Omega-Force? Fatecelo sapere nei commenti!