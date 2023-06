Non c’è mai tempo per riposarsi, in questo Xbox Showcase. Atlus, infatti, ha annunciato direttamente Persona 5 Tactica, il nuovo videogioco strategico dedicato a Persona 5, l’iconica iterazione apprezzata da critica e utenza, nonché una delle migliori produzioni degli ultimi anni. In uscita il prossimo 17 novembre anche su GamePass, Persona 5 Tactica metterà i giocatori nei panni dei loro personaggi preferiti.

Dopo il successo di Persona 5 Strikers, insomma, non poteva affatto mancare un videogioco di questo calibro, tanto forte e potente quanto affascinante e totale. Non resta che attendere per impersonare nuovamente Joker e gli altri Ladri Fantasmi in un’esperienza che si prospetta sia narrativa quanto tattica. Pronti a un nuovo, incredibile viaggio tutto da scoprire?