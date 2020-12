Persona: Atlus ha grandi progetti per il 2021, annunci in arrivo?

Nonostante in Giappone la saga di Persona sia da sempre una delle più amate e attese dai videogiocatori nipponici, qui in occidente le opere JRPG di Atlus non erano mai riuscite ad entrare nel cuore degli appassionati. Questo fino all’uscita della quinta incarnazione del brand nato da una costola di Shin Megami Tensei, che nel 2017 ha avuto letteralmente un boom, consacrando la saga anche nei territori occidentali.

Ora, gli appassionati vecchi e nuovi di questo franchise si cominciano a domandare quando potranno mettere le mani su un nuovo capitolo di Persona. La risposta sembra arrivare proprio dal producer della serie Kazuhisa Wada, il quale, durante un’intervista con la redazione di Famitsu, ha dichiarato che il 25° anniversario del brand di Persona (atteso per il 2021) verrà celebrato con tutta una serie di grandi ed eccitanti progetti.

“Stiamo lavorando silenziosamente sui nostri progetti”, ha dichiarato Wada a Famitsu. “Grazie al vostro supporto, quest’anno ricorre il 25° anniversario della serie Persona! Abbiamo alcuni progetti entusiasmanti in cantiere.” Alle parole di Wada si aggiungono anche quelle di Katsura Hashino, il quale ha aperto un nuovo studio interno ad Atlus chiamato Studio Zero. Hashino sta lavorando al prossimo JRPG Project Re Fantasy.

Stando alle parole di Hashino, il suo nuovo titolo è attualmente in una fase concitata di sviluppo, e molto presto riceveremo nuovi dettagli sul gameplay. Sembra che il 2021 si Atlus sarà un anno pieno di novità e celebrazioni importanti, senza scordarci che saranno in arrivo anche la remastered di Shin Megami Tensei 3 e Shin Megami Tensei 5. Siete pronti per scoprire tutte le novità in arrivo per la saga di Persona? Cosa vi aspettate dal 2021 di Atlus? Fatecelo sapere con un commento nella sezione dedicata.