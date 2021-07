Persona festeggia i 25 anni! Sito svela 7 nuovi progetti, c’è anche Persona 6?

La saga di Persona è sempre stata molto apprezzata in terra nipponica, e fortunatamente il brand sta ricevendo grandi ovazioni anche da noi in occidente. Il successo è avvenuto grazie al quinto capitolo, osannato da tantissimi appassionati; molti dei quali si sono avvicinati alla saga JRPG giusto con quest’ultima iterazione. Quest’anno il franchise compie 25 anni, e Atlus ha ben pensato di festeggiare l’importante ricorrenza in un modo molto speciale.

La compagnia giapponese ha pensato di festeggiare il venticinquesimo anniversario della saga spin-off di Shin Megami Tensei con un sito dedicato ricco di sorprese. La cosa interessante, e che ha subito fatto drizzare le antenne agli appassionati della serie, sono i 7 nuovi progetti che stanno venendo ventilati all’interno del sito. Questi progetti verranno rivelati man mano, con il primo che verrà svelato completamente nel mese di settembre.

Nella sezione del sito dedicata ai personaggi, inoltre, c’è uno slot al momento segreto che potrebbe riferirsi proprio al nuovo capitolo della serie: Persona 6. Come stanno facendo notare alcuni appassionati, è possibile che tra questi nuovi progetti in via d’annuncio non ci siano solamente videogiochi, ma Atlus potrebbe avere in cantiere anche tutta una serie di altri prodotti del brand come gadget di vario genere e altre trovate celebrative.

One of the sets of Persona 25th Anniversary merchandise is teasing a new main character, and what could potentially be the face of Persona 6. – https://t.co/xauCFhlc6I pic.twitter.com/PlJLnQMZ9O — Persona Central (@Persona_Central) July 13, 2021

Manca ancora qualche mese prima di scoprire quale sarà il primo annuncio legato al venticinquesimo anniversario della saga di Persona, ma i fan sperano (oltre al nuovo capitolo principale della saga) di poter vedere l’arrivo dei capitoli precedenti anche su PC e sulle console di attuale generazione, così da poter recuperare anche le origini di uno dei franchise JRPG più amati e affascinanti di sempre.