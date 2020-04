PES 2020, Cosenza e Benevento si contendono la classifica del BeSports

Nelle scorse settimane vi abbiamo raccontato come sono andate le prime giornate del torneo creato dalla Lega Serie B “BeSports” giocato completamente su PES 2020. Il tutto creato anche grazie alla collaborazione con Dreams Team Exclusive Travel, SMI Technologies e Mkers. Ormai siamo giunti alla 7 giornata di campionato e le squadre si stanno sfidando a suon di ribaltoni con grandi sorprese ma anche molte certezze. Il torneo si sta rivelando in realtà molto equilibrato con una parte sinistra della classifica molto molto corta.

Domenica nera per la Juve Stabia che non solo perde la prima posizione ma retrocede addirittura in posizione play-off insieme alla Cremonese. Volano invece in cima alla classifica due grandi protagoniste della lega, Cosenza e Benevento che si sono piazzate entrambe in prima posizione con 26 punti. Nessun KO per i campani giallorossi che iniziano la giornata con il botto portando a casa un 6-2 sull’ Entella e poi un doppio pareggio contro i liguri dello Spezia.

I calabresi del Cosenza invece superano il Venezia con una doppia vittoria e il Frosinone con un pareggio e una sconfitta. Il torneo organizzato su Pes 2020 si sta rivelando una grande occasione per tutte le squadre che sono impegnate per dimostrare che il settore esportivo italiano è in grande attività ed è pronto a crescere sempre di più. Besports ripartirà con l’ottava giornata giovedì 30 aprile. Sarà bagarre tra le prime 13, racchiuse tutte in 7 punti.

In attesa di sapere come finiranno le prossime giornate del campionato possiamo solo che fare un grosso plauso alle due leghe maggiori del calcio italiano che sono riuscite a creare dei campionati davvero interessanti capaci di portare tanto intrattenimento sia per il pubblico a casa sia per i giocatori. In un periodo come questo è importantissimo avere eventi attivi che fanno capire come gli eSports sono un mezzo di grande intrattenimento data la loro natura virtuale.