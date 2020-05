PES 2020, il Benevento prova la fuga nel campionato BeSports

Continua il campionato virtuale di Serie B giocato su PES 2020 che vede protagoniste le migliori squadre della seconda lega professionistica calcistica. Nelle scorse settimane vi abbiamo già raccontato di come il campionato virtuale stesse dando grosse soddisfazioni ai grandi campioni giallorossi. I sanniti stanno infatti facendo piazza pulita degli avversarsi dimostrando di essere dei grandi strateghi e dei grandi decision maker. In questa ottava giornata ci sono state grandi conquiste ma sopratutto come era prevedibile, anche delle certezze.

Il Perugia viene battuto sia nella gara di andata che in quella di ritorno dal Benevento con un punteggio di 3-2 e 2-0, permettendo ai sanniti di poter prendere un piccolo vantaggio nei confronti del Cosenza che conquista un solo punto in seguito alle due partite contro il Cittadella. Al terzo posto della classifica troviamo invece il Frosinone che riesce ad agguantare 3 punti contro il Livorno per rimanere in terza posizione nella classifica. Se siete interessati a rivedere le partite della giornata, potete farlo tranquillamente sul canale ufficiale della Lega B su Youtube.

🎮⚽ Vediamo i risultati e classifica dell'8^ giornata del campionato #BeSports, la prima lega virtuale della #SerieB… Publiée par Lega B sur Vendredi 1 mai 2020

Se siete invece interessati alla classifica e al calendario completo, potete trovare tutte le informazioni qui. Il torneo organizzato su Pes 2020 si sta rivelando una grande occasione per tutte le squadre che sono impegnate per dimostrare che il settore esportivo italiano è in grande attività ed è pronto a crescere sempre di più. In attesa di sapere come finiranno le prossime giornate del campionato possiamo solo che fare un grosso plauso alle due leghe maggiori del calcio italiano.

Sono riuscite a creare dei campionati davvero interessanti capaci di portare tanto intrattenimento sia per il pubblico a casa sia per i giocatori. In un periodo come questo è importantissimo avere eventi attivi che fanno capire come gli eSports sono un mezzo di grande intrattenimento data la loro natura virtuale.