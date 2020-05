PES 2020, Cosenza insegue il Benevento nel campionato BeSports

Continua il campionato BeSports giocato su PES 2020 che vede la partecipazione dei più importanti team calcistici della Lega B. In queste ultime settimane vi stiamo raccontando di come il torneo prende sempre più forma con l’avanzare del tempo, ma sopratutto di come gli assetti si delineano mano a mano che le giornate proseguono. Al momento i sanniti sono ancora in testa ma con un ombra che incombe su di loro, quella del Cosenza che al termine della 13a giornata di campionato si ritrova soltanto con due punti di distacco dalla capolista.

In calo invece il Frosinone che non riesce a mantenere il secondo posto cedendolo ai ragazzi del Cosenza, cosi facendo saluta il sogno di finire la settimana come capolista. I sanniti vincono due volte il derby con la Juve Stabia mentre le altre gare col Crotone finiscono in pareggio. Se siete interessati a rivedere le partite della giornata, potete farlo tranquillamente sul canale ufficiale della Lega B su Youtube. Se siete invece curiosi della classifica e del calendario completo, potete trovare tutte le informazioni qui.

🎮⚽ Ecco i risultati e la classifica dopo la 12^ e la 13^ giornata del campionato #BeSports, la prima lega virtuale della… Publiée par Lega B sur Lundi 11 mai 2020

Il torneo organizzato su Pes 2020 si sta rivelando una grande occasione per mettere in mostra quello che il settore esportivo ha da offrire. Sono tante infatti le organizzazioni che hanno aderito al BeSports organizzato in collaborazione con i Mkers. Non solo grande calcio, ma anche una voglia di offrire intrattenimento anche quando lo sport manca.

I videogiochi sono in grado di fare questo in un momento in cui le persone più affezionate si sentono private di uno svago o magari dei loro colori preferiti. Speriamo che il business possa crescere molto di più non soltanto nel mondo ma sopratutto nel nostro bel paese dove tante organizzazioni muovono i primi passi in un settore in forte crescita in questo ultimo anno.