PES 2020: Data Pack 3.0 e pacchetti squadra disponibili

Konami ha annunciato che il Data Pack 3.0 di eFootball PES 2020 è finalmente disponibile al download. Inoltre, anche i pacchetti squadra premium sono disponibili. Il Data Pack è gratuito, mentre i pacchetti sono a pagamento. Entrambe le novità sono accessibili su PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam).

I Pacchetti Squadra includono una serie di squadre predefinite per il myClub, con formazioni, allenatore, tattiche e un team dedicato. I pacchetti costano 4.99 euro l’uno, su tutte le piattaforme. È importante sapere che giocatori e gli allennatori inclusi in questi pacchetrti non potranno essere usati in altre squadre myClub e, allo stesso modo, giocatori e allenatori acquistati in myClub non possono essere aggiunti ai pacchetti. Ecco quali sono le squadre dei Pacchetti:

Manchester United

Juventus

Bayern Monaco

Barcellona

Arsenal

Inter

Milan

Per quanto riguarda il Data Pack 3.0, invece, esso introduce vari miglioramenti legati alle riproduzioni degli stadi: Morumbi – Cicero Pompeu de Toldeo (San Paolo), Old Trafford (Manchester United) e Allianz Stadium (Juventus). In particolar modo, gli ultimi due hanno ottenuto nuove animazioni che mostrano l’esterno dello stadio prima dell’inizio della partita.

È stato inoltre aggiunto lo stadio “Arena do Grêmio”, casa del Grêmio FBPA. Il Data Pack 3.0 di eFootball PES 2020 introduce anche vari aggiornamenti ai visi dei seguenti giocatori: Tyrone Mings, Donyell Malen, Ivan Perišić, Fikayo Tomori e Renan Lodi. Si aggiungono poi modelli aggiornati degli scarpini ufficiali di Adidas (Copa, NEMEZIZ, Predator, X) e tre di Mizuno (MORELIA NEO II, REBULA3 RED/WHITE, REBULA3 BLACK/YELLOW).

Ci sono poi nuove divise Adidas per la nazione tedesca, spagnola, giapponese, gallese, belga, scozzese e quella dell’Irlanda del Nord. Infine, sono state apportate migliorie al gameplay, sulla base del feedback dei giocatori. Cosa ne pensate di queste novità?