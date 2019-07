PES 2020: svelata la data di uscita della demo e i contenuti

eFootball PES 2020 sarà testabile in versione demo a fine mese: ecco la data e i contenuti della prova del gioco sportivo di Konami.

Tramite i canali social ufficiali, sono stati condivisi tutti i dettagli sulla demo di eFootball PES 2020. Abbiamo quindi modo di scoprire la data di uscita e i contenuti che saranno testabili dai giocatori, prima di acquistare la versione completa.

La demo di eFootball PES 2020 sarà disponibile a partire dal 30 luglio 2019 sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam). Per quanto riguarda i contenuti, avremo modo di usare le squadre sotto riportate, giocare nei match online e con la modalità Edit che ci darà un’idea delle possibilità di personalizzazione dell’aspetto dei giocatori e delle squadre. Non è chiaro, attualmente, se sarà possibile giocare contro l’intelligenza artificia offline.

The #eFootballPES2020 Demo is coming… ✅ Releases July 30th.

✅ Available on PS4, Xbox One & Steam.

✅ Teams include Arsenal, FC Barcelona, Boca Juniors, River Plate + more.

✅ Includes online gameplay & access to edit mode.#PlayingIsBelieving pic.twitter.com/GgIvsGgset — Pro Evolution Soccer (@officialpes) June 29, 2019

.Le squadre della demo di eFootbal PES 2020 sono le seguenti:

Barcellona

Arsenal

Palmeiras

Flamengo

Sao Paulo

Sport Club Corinthians Paulista

Vasco da Gama

Boca Juniors

River Plate

Universidad de Chile

Colo-Colo

Pare inoltre che durante le prossime settimane saranno annunciate altre tre squadre che saranno giocabili nella demo. Vi ricordiamo che il gioco completo sarà disponibile a partire dal 10 settembre 2019. Abbiamo avuto modo di provare più volte il gioco; ecco una estratto della nostra anteprima: “Questa prova post E3 2019 ci ha piacevolmente confermato le buone sensazioni che abbiamo avuto durante la fiera, ora però iniziano le cose importanti. Abbiamo provato il gameplay, visto il gioco a livello tecnico e avuto modo di apprezzare la nuova telecamera, ma ora ci aspettiamo, nelle prossime settimane, di mettere mano sulla “ciccia” vera, quei contenuti tanto richiesti dalla community e dai fan che da anni Konami non riesce ad accontentare. Innanzitutto ci piacerebbe vedere questa nuova Master League Remastered, capire di più sul MatchDay e magari sperare in qualche nuova licenza sui principali campionati in campo internazionale, tra cui la nostra Serie A. Questo eFootball PES 2020 diverte, intrattiene, qualitativamente sembra davvero un titolo imponente, ma è contenutisticamente che deve sorprenderci e noi non vediamo l’ora di saperne di più. Sia mai che sia l’anno buono per una sfida di grandissimo livello con il concorrente di sempre.”