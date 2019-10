PES 2020: eFootball.Open è la nuova competizione eSport di Konami

eFootball PES 2020 si prepara ad accogliere la prima fase eSport chiamata eFootball.Open. Ecco tutti i dettagli in merito alle fasi del torneo.

Konami Digital Entertainment ha finalmete svelato nuove informazioni su eFootball, ovvero la nuova conpetizione eSport basata su PES. Come possiamo leggere sul sito ufficiale dello sviluppatore, sono due i principali tornei organizzati da Konami e dedicati a PES 2020: eFootball.Pro ed eFootball.Open. Questi avranno inizio nel mese di dicembre 2019.

Sarà possibile iscriversi per eFootball.Open e mettersi alla prova con PES 2020 a partire dal mese di dicembre. Questo torneo sostituirà la vecchia PES LEAGUE. L’unica modalità di gioco concessa, inoltre, è la 1 vs 1. I giocatori di eFootball PES 2020, tramite la modalità Matchday, sceglieranno in fase di registrazione con quale squadra partecipare al torneo.

eFootball.Open si pone l’obbiettivo di essere estremamente accessibile. I giocatori, per questo motivo, saranno divisi in categorie chiamate “Basic”, “Intermediate” ed “Expert”. La divisione avverà in base ai punteggi online e le partite si disputeranno ogni due settimane.

Gli “Expert” avranno la possibilità di aggiudicarsi un posto per le Regional Finals e le World Finals, dove saranno in palio premi in denaro, e di mettersi in mostra con i più celebri club calcistici alla ricerca delle future stelle dell’eFootball. Inoltre, verranno inseriti in classifiche dedicate alla loro piattaforma di gioco (PS4, Xbox One o PC) i migliori 50 giocatori accederanno alle finali online. Il programma delle competizioni, per quanto ancora non definitivo, dovrebbe essere il seguente:

Registrazione Online – Metà novembre 2019 Qualificazioni Online – Da dicembre 2019 a febbraio 2020 Finali Online – Da febbraio a marzo 2020 Regional Finals – maggio 2020 World Finals – luglio 2020

I club calcistici parteciperanno invece al torneo esport professionale eFootball.Pro che verrà presto annunciato. Vi ricordiamo che PES 2020 è attualmente disponibile per PC (via Steam), PlayStation 4 e Xbox One. Diteci, cosa ne pensate di questo approccio all’eSports di Konami?