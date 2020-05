PES 2020, la eNazionale italiana è campione d’Europa

La nazionale Italiana esce vincitrice dalla prima edizione di UEFA eEURO 2020, portandosi a casa il titolo di campione d’Europa. Il torneo è stato giocato interamente su PES 2020 e ha visto la partecipazione di tutte e 55 le federazioni affiliate alla UEFA. Il torneo ha avuto infatti un format molto simile a quello della competizione giocata nel gioco del calcio. Ha previsto una fase di qualificazione e una fase finale. La nostra nazionale è riuscita a gestire brillantemente la fase a gironi riuscendo a capitolare ogni partita, e sopratutto giocando una fase finale davvero impeccabile.

Gli azzurri, composti da Rosario Accurso, Carmine Liuzzi, Alfonso Mereu e Nicola Lillo, hanno battuto in finale la Serbia con un risultato di 3-1 per i nostri connazionali (la finale è stata giocata al meglio delle cinque partite). Il montepremi totale era di 100.000 euro ed è stato diviso tra tutte le squadre della fase finale, inoltre erano previsti anche 40.000 euro per i vincitori della competizione. Una grande vittoria per l’eSport nostrano che ancora una volta diventa fulcro del movimento europeo facendo capire anche a livello internazionale che all’interno dello stivale ci sono tantissimi talenti che vogliono mettersi in gioco.

🎮 🇮🇹 La #eNazionale TIMVISION è CAMPIONE D’EUROPA! GRAZIE #AZZURRI! Avete scritto la storia dell’eFootball italiano. 💙🏆 #eEuro2020 Nazionale Italiana di e-Foot Publiée par TIM sur Dimanche 24 mai 2020

Competizioni come questa possono essere infatti di grande lustro per tutto il panorama esportivo nazionale, perché possono portare nuovi investitori a guardare al nostro paese con occhi diversi. Per anni siamo stati sempre “il terzo mondo” dell’eSport ma ora ci stiamo riprendendo tutto quello che ci meritavamo.

Ci congratuliamo con tutto lo staff della eNazionale per il traguardo raggiunto, sperando che possa essere solo il primo di una lunga serie. Ne approfittiamo per farvi sapere che anche il campionato di Serie B organizzato in collaborazione con i Mkers sta procedendo e ci sta regalando dei grandi colpi di scena, sopratutto nella parte alta della classifica.