PES 2020: la Juventus parteciperà al Campionato eSport di Konami

Konami ha svelato quali sono i dieci team che parteciperanno alla eFootball League per la stagone 2019 / 2020, la quale include i tornei eFootball.Pro, eFootball.Open e il nuovo eFootball Season Program. All’interno di eFootball.Pro ci sarà anche un team italiano: parliamo ovviamente dell Juventus, sempre più legata al titolo Konami (ricordiamo che vari elementi della squadra, nome in primis, sono esclusivi di eFootball PES 2020).

Vediamo però precisamente quali sono le dieci squadre di calcio che faranno parte del torneo di eFootball.Pro:

Barcellona

Manchester United

Bayern Monaco

Juventus

Arsenal

Celtic

Monaco

Schalke 04

Boavista

Nantes

Le dieci squadre avranno il proprio team ufficiale per i match 3 vs 3 CO-OP. Il primo match inaugurale si terrà sabato 14 dicembre a Barcellona (Spagna). All’interno di nove giornate, la prima fase del torneo durerà da dicembre ad aprile. Ogni match includerà due partite: la vittoria garantirà tre punti, il pareggio un punto. Le sei squadre con più punti avranno accesso alla fase successiva, a eliminazione diretta, la quale avrà luogo a maggio e determinerà il campione di questa stagione.

Come detto in apertura, però, non sono disponibili solo i tornei Pro, ma anche quelli eFootball.Open. I dieci club già citati parteciperanno anche al eFootball.Open di PES 2020, aperto a tutti i giocatori di qualsiasi livello. Infatti, grazie alla modalità Matchday di PES 2020 e di PES 2020 Lite, tutti i giocatori potranno scegliere uno dei dieci team e giocare all’interno del torneo.

I giocatori saranno comunque divisi in base al loro punteggio online in tre categorie: “Basic”, “Intermediate” ed “Expert”. I match saranno ogni due settimane. È importante sapere che solo gli “Expert” potranno accedere alle Finali Regionali e Mondiali e vincere premi in denaro.

Giocando con Matchday, inoltre, sarà possibile vincere contenuti speciali in-game dedicati alla squadra che si ha scelto all’interno del torneo eFootball.Open. Con eFootball Season Program sarà possibile ottenere monete myClub, Agenti Speciali Gold Ball, Black Ball e molto altro giocando a Matchday.