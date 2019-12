PES 2020 Lite: gratis su PS4, Xbox One e PC, ecco come scaricarlo

Il mondo del calcio diventa un po’ meno costoso grazie a Konami. Dopo aver rilasciato le versioni Xbox One e PC, la società giapponese pubblica anche la versione PS4 di eFootball PES 2020 Lite, ovvero la versione gratis del suo gioco di calcio. Come indicato all’interno della pagina del gioco sul PlayStation Store, la versione Lite gratuita permette di creare la propria squadra all’interno della modalità myClub oppure tifare per il proprio team prediletto all’interno di Matchday.

Sono disponibili squadre nazionali e vari club, come il Barcellona, il Bayern Munchen, il Manchester United e ovviamente la Juventus, esclusivi di PES 2020. Si potrà giocare in locale, in co-op e anche online con i possessori del gioco completo a pagamento. Ovviamente PES 2020 Lite, essendo gratis, manca di alcuni team in certe modalità, non dà accesso a tutte le competizioni eFootball e include comunque acquisti in-game.

Se volete scaricare PES 2020 Lite gratis, non dovete far altro che raggiungere i seguenti indirizzi, a seconda della versione che cercate:

Si tratta di un’ottima iniziativa da parte di Konami che permette in sostanza di giocare a PES 2020 senza spendere un centesimo e decidere con calma se acquistare il gioco completo. Diteci, scaricherete la versione gratuita del simulatore calcistico di Konami? Oppure preferite comunque FIFA 20?