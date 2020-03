PES 2020, inizia il percorso degli azzurri per la Uefa eEURO 2020

Durante queste giornate di stop per tutti gli eventi dal vivo, ci sono alcuni match che non possono essere fermati, sopratutto quelli che possono essere giocati online. Ed è proprio il caso dei qualifier di Uefa eEuro 2020, torneo che viene disputato completamente online su eFootball PES 2020. Nella giornata di ieri, la nazionale italiana è scesa in campo per la prima partita portandosi a casa la prima vittoria e intascandosi così i primi 3 punti della corsa agli europei. Ricordiamo che il quartetto tricolore è stato determinato attraverso un torneo svoltosi nella fase finale a Coverciano.

Al momento la nazionale italiana di PES 2020 si trova nel girone H della competizione insieme a Galles, Ucraina, FarOer, Andorra e Montenegro. Il debutto per Nicaldan e compagni, è andato più che egregiamente, portandosi sull’8 a 0 contro l’Ucraina, e intascando solo un pareggio contro il Montenegro che non ha permesso agli azzurri di avere una striscia perfetta di vittorie all’interno del girone di andata. Insomma, sembra quasi che il torneo stia iniziando nel migliore dei modi per i nostri compagni. Dopo il pareggio con la formazione balcanica, sono arrivate le affermazioni contro FarOer (4-10), Galles (0-6) e Andorra (1-7).

In classifica l’Italia è prima con 13 punti e quattro lunghezze di vantaggio sul Montenegro. Più distanti Ucraina e FarOer. Inoltre nella giornata di ieri si è concluso definitivamente anche il girone di andata per le qualificazioni alla Uefa eEURO 2020. Alcune partite sono state trasmesse anche in diretta streaming sul canale YouTube della competizione. Tutte le altre sarà possibile vederle in chiaro su TimVision oppure sul canale Twitch di ESL Italia, e noi vi invitiamo a sintonizzarvi sui canali per poter fare il tifo per i nostri connazionali che stanno per affrontare un lungo percorso che speriamo, li possa portare in vetta alla classifica europea.

Il girone di ritorno della qualificazioni alla prossima UEFA eEURO 2020 si disputerà a partire dal 23 Marzo con i gironi A-E. L’Italia ritornerà in campo la settimana successiva al 30 Marzo con la conclusione dei raggruppamenti F-J. Speriamo che almeno questa prima parte della competizione possa svolgersi regolarmente, aspettando e sperando che l’emergenza Coronavirus finisca, dato che sta colpendo la maggior parte degli eventi esportivi.