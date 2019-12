PES 2020: ecco la squadra eSport della Juventus

Come vi abbiamo segnalato quest’oggi, Konami ha annunciato le dieci squadre che parteciperanno al torneo eFootball.Pro di PES 2020 per la Stagione 2019/2020. Tra queste è presente anche un team italiano: Juventus. La società bianconera competerà a livello europeo con grandi avversari e si scontrerà in un torneo a due fasi: un primo girone a punti, con un totale di 9 match da due partite l’una, e una seconda fase a eliminazione diretta.

Le partite sono in modalità 3 vs 3 CO-OP, ogni società deve presentare la propria squadra; la Juventus svela quindi i tre giocatori eSport: Ettore “Ettorito” Giannuzzi, Luca Tubelli e Renzo Lodeserto. Potete vedere i tre giovani in un’immagine ufficiale qui sotto.

Ettore “Ettorito” Giannuzzi è certamente il membro più noto del gruppo. Il pro-player ha già vinto due titoli mondiali: uno del 2011 e l’altro nel 2018. Lo scorso anno, infatti, Giannuzzi ha vinto il WESG Olympic e il mondiale COOP. Quando era più giovane, ha vinto la Youth League della UEFA.

Luca Tubelli, invece, ha vinto il titolo europeo COOP del 2019, mentre nel 2018 aveva vinto il mondiale COOP. Nel 2016, infine, ha conquistato il titolo italiano, imponendosi anche in quello Clan. Infine, abbiamo Renzo Lodeserto, vice campione europeo del 2019. Nel 2014 e nel 2015 ha vinto il campionato italiano (nel 2016 è arrivato secondo). Nel 2013 e 2014, invece, è stato campione italiano Clan.

Un team di tutto rispetto, quindi, che mira a divenire il campione del torneo eFootball.Pro di Konami all’interno di PES 2020. Diteci, voi cosa ne pensate? Seguirete le partite? Vi ricordiamo che il primo match si terrà il 14 dicembre a Barcellona, Spagna.