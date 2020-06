PES 2020, definito il trio che si contenderà la vittoria del BeSports

Durante queste settimane vi abbiamo raccontato ogni particolare di quello, che a tutti gli effetti, è uno dei campionati più riusciti di quest’anno. Non solo perché è stato capace di mantenere alta la concentrazione dei tifosi, ma anche per come le partite sono state giocate, sempre nel rispetto delle regole. Il BeSports rappresenta ormai un fiore all’occhiello del panorama competitivo di PES 2020, e tutti i giocatori che ne fanno parte sono entusiasti di poter avere modo di esprimere il loro talento.

Siamo però ormai giunti alle battute finali del campionato, in questi giorni si sono giocate le ultime partite che hanno sancito chi dovrà sfidarsi in un triangolare per poter ambire al titolo di primo campione di BeSports. Saranno Benevento, Cosenza e Pisa a giocarsi l’opportunità. Le tre squadre si affronteranno in 2 semifinali e in una finale al cardiopalma. Out per Frosinone, Pescara, Cremonese, Spezia e Juve Stabia che non sono riuscite a scavalcare le altre ma che hanno dimostrato fino alla fine le loro qualità anche senza passare il turno.

Il Benevento inoltre rispetto alle altre due vincitrici arriva da un grande campionato regolare, avendo comunque già incassato il titolo della Regular Season si spera soltanto che i giallorossi possano portare nelle terre sannite anche questo primo campionato di PES 2020, che farebbe del Benevento la prima società ad avere vinto un campionato ufficiale. Non vediamo l’ora di poter vedere i ragazzi in azione, ma sopratutto di capire come proseguirà il cammino del BeSports una volta che il torneo si sarà concluso.

Il panorama esportivo Italiano sta venendo trainato dal calcio, come da tradizione anche nello sport classico, ma speriamo che altre realtà si affaccino alla scena e che possano far crescere ancora di più il mercato, che negli ultimi mesi ha giovato di tantissimi visibilità. A questo link, potete trovare tutte le partite del BeSports e tutte le notizie ufficiali. Rimanete connessi perché presto ci saranno aggiornamenti sul futuro.