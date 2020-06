PES 2021 verrà rilasciato come DLC per eFootball PES 2020?

Anche se la stagione calcistica 2019/2020 non si è ancora conclusa a causa dei problemi derivati dall’epidemia di COVID-19, gli amanti dei videogioco calcistici in questo periodo sono pronti a ricevere nuove informazioni sui prossimi capitoli delle proprie serie sportive preferite. Anche se non ci sono ancora notizie ufficiali, stando ad un rumor emerso in rete, sembra che PES 2021 verrà rilasciato come DLC per l’attuale eFootball PES 2020.

Questa speculazione è partita nel momento in cui, l‘ente governativa di classificazione di videogiochi australiana ha fatto comparire all’interno del proprio database il marchio eFootball PES 2021 season update. A seguito di tutto ciò, sembrerebbe che la richiesta di registrazione di tale marchio sia arrivata proprio da KONAMI in data 29 maggio 2020.

Al momento, mancando qualsiasi tipo di ufficialità, ci muoviamo nel campo delle speculazioni. C’è da dire però che già da tempo sia KONAMI che EA Sports hanno introdotto nei propri giochi annuali diversi corposi aggiornamenti per le competizioni nazionali più importanti; come per esempio la Coppa del Mondo o gli Europei. Non è del tutto da escludere quindi, che la compagnia giapponese voglia trattare PES 2021 come un aggiornamento massivo da rilasciare all’interno eFootball PES 2020.

Aspettando una possibile conferma, o smentita, da parte della software house di Tokyo ci farebbe piacere conoscere la vostra posizione riguardo a questa possibilità. Come accogliereste un PES 2021 come DLC dell’edizione precedente del gioco di calcio di KONAMI? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.