PES 2022: PS5 è incredibile! Konami punta a una grafica da urlo

La stagione calcistica virtuale con eFootball PES 2021 non è ancora terminata, ma Konami ha già voglia di parlarci del prossimo titolo in arrivo della propria saga calcistica. Di PES 2022 sappiamo ancora molto poco, con la compagnia giapponese che negli ultimi mesi ci ha fornito solamente qualche piccolo indizio su quello che sarà la sua prossima iterazione calcistica. Quel che sappiamo, però, è che il nuovo PES sarà un gioco next-gen, e oggi abbiamo ricevuto nuovi indizi sulla volontà di Konami.

Di recente, all’interno di una nuova intervista rilasciata alla rivista PLAY, il produttore della serie eFootball PES Seitaro Kimura, si è detto molto intrigato dalle possibilità tecniche che PlayStation 5 mette a disposizione ai vari team di sviluppo. Il producer di PES 2022 ha definito la console Sony incredibile, aggiungendo che l’obbiettivo che si è posta Konami con il proprio nuovo gioco calcistico sarà quello di raggiungere una grafica fotorealistica.

Nell’intervista abbiamo anche l’occasione di conoscere alcune informazioni in più sul prossimo PES 2022. Tempo fa Konami aveva annunciato di star cambiando motore per il prossimo titolo della serie calcistica, passando all’Unreal Engine di Epic. Nell’intervista, Kimura ha indicato come grazie ad alcune comodità che le varie feature del motore Unreal mettono a disposizione, potranno aiutare il team a realizzare il proprio obbiettivo con questa nuova iterazione next-gen.

C’è da dire che, vedendo quel che è capace di fare il nuovo Unreal Engine 5 in queste prime fasi di accesso anticipato, è molto probabile che il nuovo PES 2022 possa brillare sotto l’aspetto tecnico e grafico. Per il resto, al momento Konami non ha voluto entrare nei dettagli riguardo la possibile finestra di lancio, limitandosi a confermare che si tratterà del primo capitolo del franchise sportivo ad arrivare sulle console si nuova generazione.