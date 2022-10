È passato più di un anno dall’uscita sugli scaffali di PGA Tour 2K21, grazie a questo lasso di tempo i ragazzi di HB Studios hanno dedicato anima e corpo nella realizzazione di un seguito che sia all’altezza delle aspettative in un mercato dove i simulatori di golf sono ahimè pochi e non sempre di qualità eccelsa. Con PGA Tour 2K23 il team di sviluppo promette un approccio più realistico e soddisfacente a questo sport particolarmente di nicchia, le aspettative saranno state rispettate? Vediamolo insieme…

More Golf, More Game

Questo motto, preso particolarmente a cuore dagli sviluppatori, dimostra il loro amore per questa disciplina e il titolo da loro prodotto è l’esempio più lampante, nuove animazioni, modalità, un parco di licenze enorme che ci permette di giocare sui campi più famosi al mondo contro i golfisti più forti al mondo, non a caso infatti troviamo Tiger Woods come uomo copertina.

Ma non è tutto, in aggiunta a tutte queste novità, HB Studios ci promette miglioramenti al già esistente sistema MyPlayer, ormai caposaldo di tutti i titoli sportivi targati 2K, oltre che ad una revisione completa della fisica del vento e del terreno in modo da offrire una sfida degna di ogni appassionato di golf, inoltre potremmo aspettarci ulteriori mappe che verranno rilasciate dopo il lancio.

Lato gameplay il titolo non si discosta molto dalle sue precedenti iterazioni, abbiamo una barra di potenza del tiro che bisognerà fermare al punto giusto per ottenere il massimo dal nostro colpo e sarà possibile, grazie all’inclinazione del mouse durante il movimento, dare un effetto alla pallina per agevolarci la vita sul terreno di gioco.

Un’ulteriore aggiunta in questa nuova edizione di PGA Tour sono i tiebreaker, ovvero le situazioni in cui, in caso di pareggio tra due giocatori, si effettuerà un’ulteriore tiro per decidere il vincitore tra i due contendenti.

MyCAREER

Come già discusso nella nostra anteprima, torna in PGA Tour 2K23 la modalità carriera che ci permetterà di creare un nostro alter ego e iniziare la nostra avventura nel golf professionistico, partendo da tornei minori fino ad arrivare a competere all’ambitissima FedExCup. Sebbene questa modalità può sembrare fin troppo simile a quella del suo predecessore troviamo delle novità sostanziali nella creazione e nel progresso del nostro golfista grazie all’aggiunta di alberi abilità e la possibilità di poter scegliere un preset inziale assolutamente non vincolante chiamato Archetipo per dare fin dà subito una direzione al nostro stile di gioco. Ma i ragazzi di HB Studios non si sono fermati qui, durante le nostre partite sarà possibile personalizzare i vari ferri che utilizzeremo, cosa che tra l’altro potrà essere utilizzata a nostro vantaggio dato che ogni ferro avrà i propri attributi, ci saranno design unici per le palline e ovviamente non possono mancare le marche sportive più famose per i vari capi di abbigliamento.

Topgolf e Divot Derby

Un’altra importante novità introdotta in PGA Tour 2K23 è la modalità Topgolf, questa variante, che spesso vediamo nei film, si svolge su un campo rettangolare chiamato Driving Range e il nostro obiettivo sarà colpire quanti più bersagli possibili da una posizione fissa con un numero limitato di palline, più lontano è il bersaglio, più punti accumuleremo.

Questa modalità è perfetta per allenare la mira e la potenza di tiro ed è quindi consigliata anche ai neofiti della serie che si approcciano al mondo del golf per la prima volta. Sarà possibile competere contro l’IA ma anche contro altri 3 giocatori online in modo da poter creare anche un mini torneo con i nostri amici. Fanno anche ritorno la modalità matchmaking a 3 buche e la Divot Derby che offrono una sfida ridotta per chi vuole fare una veloce sfida tra amici. Un ultimo sguardo degno di nota va dato alla modalità Course Designer che ci offre la possibilità di costruire la 18 buche che abbiamo sempre sognato e di condividerla online con gli altri giocatori.

Un cast d’eccezione

Al fianco di nomi di un certo calibro come il già citato Tiger Woods, in questo titolo troviamo professionisti provenienti da tutte le ere, come Justin Thomas, Lexi Thompson, Lydia Ko e Xander Schauffele. Quest’anno gli sviluppatori sono molto orgogliosi di poter annunciare di aver ottenuto le licenze per usare l’aspetto di due atleti che hanno cambiato per sempre il mondo dello sport, stiamo parlando delle stelle NBA Micheal Jordan e Stephen Curry, il passato ed il presente della pallacanestro e da sempre grandi appassionati di golf fanno il loro ingresso in PGA Tour 2K23.

Insomma se siete appassionati di golf non potete perdervi questa iterazione del nuovo simulatore golfistico di 2K, non ne rimarrete delusi.