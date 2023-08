Durante l’Opening Night Live della Gamescom 2023, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ha stupito un po’ tutti, confermando tutte le speculazioni che stavano invadendo il web nei giorni scorsi. Questa nuova espansione si è mostrata attraverso un coinvolgente trailer di gameplay, regalando agli spettatori un’anticipazione di ciò che li attende in una rinnovata Night City.

Il trailer di gameplay ha offerto una panoramica delle straordinarie innovazioni che caratterizzeranno “Cyberpunk 2077: Phantom Liberty”. Tra le novità più significative, spicca l’ampliamento dell’arsenale con l’introduzione di nuove armi da fuoco e armi da mischia, tra cui un imponente martello utilizzato da V. per eseguire spettacolari attacchi melee.

L’update 2.0, in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S, porterà nel gioco base gran parte delle caratteristiche presentate nell’espansione. Nuovi perk e cyberware permetteranno ai giocatori di personalizzare ulteriormente il loro personaggio, mentre il sistema delle abilità è stato rivisto, e ampliato, con il ramo “Relic”, che offre una serie di nuovi attacchi, e di abilità, tutti da scoprire.

Una delle sorprese più interessanti è l’introduzione di nuovi mezzi di trasporto, nonché l’opportunità di poter combattere a bordo delle automobili. Con l’update 2.0, i giocatori potranno sparare dal finestrino o utilizzare armamenti montati sui veicoli, ampliando le possibilità tattiche e creando situazioni inedite e indubbiamente interessanti.

Con Cyberpunk 2077: Phantom Liberty e l’update 2.0, l’esperienza di gioco si arricchirà anche di una sfida più intensa. L’intelligenza artificiale delle forze dell’ordine è stata completamente rivista, rendendola più reattiva, e aggressiva, nei confronti delle azioni dei giocatori oltre che aver, finalmente, corretto tutte le problematiche note oramai ai più.

Per tutti coloro che non vedono l’ora di immergersi nell’atmosfera futuristica e ricca di sfumature di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, c’è una data da segnare in rosso sul calendario: il 26 settembre 2023. Questa espansione sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S, promettendo un’avventura ancora più coinvolgente e ricca di sorprese nel cuore di Night City, mentre l’Update 2.0 sarà disponibile gratuitamente per tutti i possessori di Cyberpunk 2077.