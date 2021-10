Phasmophobia: arriva l’update più grande di sempre, vi terrorizzerà!

Halloween è ormai alle porte, e ciò può significare soltanto una cosa: stiamo per essere inondati di eventi a tema nella maggioranza dei videogiochi di cui usufruiamo ogni giorno. Sono addirittura stati messi in vendita dei PC da gaming a tema della festività, quindi aspettarsi dei festeggiamenti per il 31 ottobre all’interno dei nostri titoli preferiti è il minimo. A tal proposito, Phasmophobia per l’occasione ha lanciato da ieri, 25 ottobre, l’update più grosso che gli sviluppatori abbiano mai rilasciato: il Nightmare Update.

La prima novità più importante di questo aggiornamento riguarda la nuova mappa, chiamata Maple Lodge Campsite. Ebbene sì, potremo finalmente esplorare una nuova località diversa dalla manciata di zone precedentemente disponibili, e con essa avremo anche un altro importante fattore introdotto nel gioco, ossia le condizioni meteorologiche. Finalmente ogni luogo che andremo ad esplorare avrà qualcosa che possa rendere più variegate le nostre partite qualora queste venissero svolte nella stessa mappa. Si parla infatti di ben sei condizioni differenti!

Ma le novità importanti non finiscono di certo qui: sono infatti stati aggiunti nuovi tipi di fantasmi: Onryo, The Twins, Obake e Raiju. Quattro spettri in più contribuiranno enormemente a rendere la vostra esperienza ancora più terrificante, ma se ciò non fosse ancora abbastanza allora potreste provare a giocare nella nuova difficoltà introdotta con l’update, Nightmare. Questa andrà a rendere la vostra partita un vero inferno: aumenterà la durata della caccia, ci saranno pochissimi luoghi per nascondersi, il vostro equipaggiamento sarà danneggiato, il fantasma non rivelerà una delle sue prove, e molto altro. Insomma, questa modalità non è assolutamente per i deboli di cuore!

Infine sono stati implementati alcuni cambiamenti e miglioramenti generali ad altri numerosi elementi del titolo, tra cui è inclusa la tavola Ouija, che adesso diminuirà la sanità di chi la utilizza a prescindere dal tipo di fantasma che risponde al giocatore. Sono stati modificati e perfezionati anche tantissimi altri dettagli dell’opera, quindi adesso è ufficiale: Phasmophobia è prontissimo per accogliere tutti i cacciatori di fantasmi a braccia aperte. La domanda è una: chi avrà il coraggio di prendere l’offerta al balzo, adesso che il gioco è così terrificante?