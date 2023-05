Durante l’intervista al Kinda Funny Xcast, Phil Spencer ha raccontato un bel po’ di aneddoti su Redfall, scusandosi anche del livello della produzione. Oltre a questo, ha avuto modo di soffermarsi anche sulla qualità delle esclusive e soprattutto sul ruolo di Xbox nel mercato videoludico attuale.

L’Head of Microsoft Gaming ha infatti espresso un parere molto onesto e a fuoco sulla strategia gaming di Microsoft, spiegando che Xbox non vincerà mai contro PlayStation e Nintendo, almeno per quanto concerne la console war: quella nave è salpata durante l’epopea di Xbox One: una generazione che non andava assolutamente persa.

Our Interview with Phil Spencer on the State of Xbox in 2023 YT: https://t.co/I3veaadZ3W pic.twitter.com/9sYVMnTCSZ — Parris (@vicious696) May 4, 2023

“So che questo farà arrabbiare un sacco di persone, ma è solo la verità dei fatti. Quando sei al terzo posto nel mercato delle console e i primi due giocatori sono forti come lo sono…”.

“Non esiste un mondo in cui Starfield prenda 11 su 10 (nelle recensioni) e la gente inizi a vendere la propria PS5, non succederà ed è per questo che Xbox sta lavorando duramente per sviluppare giochi al di fuori della sola console”.

Anche se sembra un po’ una resa letta cosa, bisogna comunque ammettere che Spencer sembra essere molto convinto del percorso che stanno facendo in Xbox. Dopotutto ha ragione: la scorsa generazione ha dato modo agli utenti di crearsi una propria libreria digitale e questo porta gli stessi utenti a continuare a prediligere la piattaforma dove hanno investito soldi e dispongono di una vasta quantità di giochi. Certo, i giochi importanti possono portare a comprare anche una Xbox, ma l’ago della bilancia difficilmente cambierà.

“Alcune persone vogliono considerarci solo una versione verde migliore di quello che fanno i ragazzi blu, e io dico solo che questo non è un vantaggio per Xbox, e che non possiamo rimanere sulla scia di qualcun altro. Dobbiamo andare avanti e fare le nostre cose con Game Pass, con X Cloud e con il modo in cui costruiamo i nostri giochi”.

“Continueremo sicuramente a concentrarci per rendere l’esperienza della nostra console la migliore possibile. La nostra visione è quella di giocare ai giochi che vuoi, con le persone che vuoi, ovunque tu voglia”.

Per l’appunto, il mercato console rimane importante, ma il modo migliore per espandere il brand non è vincere su quel terreno ma cercando di offrire i propri giochi su qualsiasi dispositivo. A ogni modo, i giochi devono essere di qualità e questo Phil Spencer lo sa bene.