Già recensito, proprio negli ultimi giorni, beccandosi un più che dignitoso 8, Pikmin 1+2 è una raccolta davvero ideale da acquistare in vista dell’uscita del quarto capitolo della serie, visto che parliamo di una rimasterizzazione su Switch di due titoli che, non solo sono da sempre nelle retrovie degli interessi di molti giocatori (inspiegabilmente, a nostro giudizio), ma si tratta anche di un duo di giochi, oggi come oggi, difficile da recuperare ed anche da giocare… almeno ad un prezzo decente.

Per questo, sarete felici di sapere che Pikmin 1+2, rimasterizzazione dei primi due episodi attesa per il prossimo 22 settembre, è disponibile in preorder su Amazon al miglioro prezzo garantito, con un prezzo di partenza di soli 49,99€!

Un’occasione davvero ottima per riscoprire due classici dell’era GameCube, presto di ritorno su Nintendo Switch in una edizione leggermente aggiornata, ma sostanzialmente fedele ai titoli originali.

Seppur riadattati per l’alta definizione di Switch, i due titoli sono infatti i medesimi delle origini, con i loro pregi ed i loro difetti, e senza aggiunte di sorta, se non per ciò che concerne un sistema di controllo rivisto ed adattato ai controller Joy-Con, grazie ai quali potrete controllare i vostri Pikmin col supporto dei sensori di movimento tipici dei controller di Nintendo Switch.

Al netto di questo, entrambi i giochi sono delle piccole e autentiche perle, per altro invecchiate anche abbastanza bene e, ancora oggi, decisamente godibili da giocare, anche al netto del tempo trascorso e di quelle che sono le differenze con i due capitoli più recenti, ovvero Pikmin 3 (anch’esso disponibile su Amazon) e Pikmin 4, anch’esso disponibile per il preorder sulla piattaforma, ed in uscita il prossimo 21 luglio.

