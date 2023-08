Se siete alla ricerca di un titolo sfizioso, impegnativo ed accattivante con cui tenervi impegnati in questi ultimi giorni d’agosto, allora vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata a questa offerta eBay, giacché vi permetterà di portarvi a casa un titolo Nintendo Switch che, a nostro giudizio, è davvero ottimo per tenervi compagnia in questa estate 2023!

Stiamo parlando di Pikmin 4, il quarto capitolo di una saga che, nel corso degli anni, è sempre rimasta nelle retrovie delle uscite Nintendo, pur avendo alle spalle un corposo (e meritato) nugolo di fan. Di che si tratta? Fondamentalmente di un titolo strategico in tempo reale, caratterizzato da una direzione artistica molto particolare, e da un gameplay davvero divertente e variegato, e con cui potrete mettervi alla prova, grazie ad eBay, ad un prezzo davvero ridicolo, ovvero a soli 44,99€!

Uno sconto davvero niente male, che abbassa considerevolmente il prezzo del gioco, portandolo al suo minimo storico! Non male se si considera che, anzitutto, Pikmin 4 è arrivato sul mercato appena lo scorso 21 luglio, ma anche e soprattutto pensando che i titoli first party di Nintendo, anche al netto di anni, tendano a svalutarsi davvero pochissimo, per una precisa politica della casa di Kyoto e dunque, in tal senso, poter acquistare Pikmin 4 già così pesantemente scontato non è cosa da poco!

Ma che cos’è Pikmin? Come anticipato, si tratta di uno strategico in tempo reale fuso con ampie fasi esplorative, al cui centro dell’avventura c’è il piccolo capitano Olimar, il protagonista che vi guiderà alla scoperta di un misterioso pianeta, ricco di segreti e di insidie. Olimar, tuttavia, non è mai da solo, e ad accompagnarlo ci sono proprio i Pikmin, piccole e colorate creaturine con abilità uniche, il cui schieramento sul mondo di gioco vi permetterà di venire fuori più o meno da qualsiasi impiccio, a patto che impariate a sfruttarne le capacità distinte.

Ma la storia di Pikmin va oltre la semplice esplorazione. È un viaggio emotivo alla scoperta di mondi inesplorati e creature incredibili. Ogni passo compiuto, infatti, rappresenta una scoperta che vi avvicinerà sempre di più a svelare gli intricati segreti del pianeta, in quella che è una un’esperienza unica, in cui ogni singola decisione può fare la differenza!

Insomma, parliamo di un titolo davvero intrigante e assolutamente da non sottovalutare, come del resto testimonia la nostra recensione, che ha premiato il gioco Nintendo con un sonoro 9!

Insomma, parliamo di un titolo davvero imperdibile e, per questo, vi suggeriamo di non lasciarvelo sfuggire, prenotando subito il gioco tramite la pagina eBay dedicata al gioco, prima che l’offerta dello store termini, o che il gioco si esaurisca.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!