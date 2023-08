Vi avevamo già segnalato quelli che, per noi, sono i 7 titoli Nintendo Switch ideali per accompagnarvi nel corso di questa estate 2023 e, se avete letto il nostro articolo, saprete che la nostra selezione include anche un titolo uscito di recente e che, probabilmente, è davvero tra le scelte migliori per qualche partita in vacanza o sotto l’ombrellone.

Stiamo parlando di Pikmin 4, quarto capitolo della saga Nintendo, arrivato forse un po’ in sordina proprio da pochissimo, ed oggi disponibile su Amazon già con un piccolo sconto, che vi permetterà di risparmiare un piacevole 13% sull’acquisto!

Certo, sappiamo che non si tratta di uno sconto incredibile, ma val la pena sottolineare che non solo si tratta di un titolo uscito davvero da pochissimo (lo scorso 21 luglio), ma anche e soprattutto di un first party Nintendo, e saprete bene quanto questi titoli, anche al netto di anni, tendano a svalutarsi davvero pochissimo, per una precisa politica della casa di Kyoto.

Ecco perché,seppur si parli “solo del 13%”, val certamente la pena prendere in considerazione la proposta Amazon, specie perché parliamo di un titolo colorato, sfizioso e, per certi versi, molto rilassante, che vi terrà certamente compagnia in modo molto piacevole nel corso della vostra estate.

Ma che cos’è Pikmin? Sostanzialmente parliamo di uno strategico in tempo reale, in cui al giocatore verrà affidato il compito di esplorare un misterioso pianeta, controllando un piccolo personaggio, chiamato Olimar, il cui compito è quello di guidare squadre di piccoli e versatili esserini chiamati, per l’appunto, Pikmin! Grazie alla loro collaborazione, dunque, potremo esplorare, combattere nemici, recuperare tesori e risolvere enigmi, poiché i Pikmin godono di abilità specifiche e utilissime, che possono tornare utili nello svolgimento delle varie attività e sfide proposte dal gioco.

Parliamo di un titolo davvero intrigante e assolutamente da non sottovalutare, come del resto testimonia la nostra recensione, che ha premiato il gioco Nintendo con un sonoro 9!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente all’acquisto, invitandovi a visitare subito la pagina Amazon dedicata al prodotto, così che possiate completare il vostro acquisto rapidamente, garantendovi la ricezione del gioco giusto in tempo per le vostre vacanze estive!

